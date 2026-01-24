Ракети "з конвеєра" вказують на брак запасів у РФ, - Власюк

Той факт, що РФ використовує для завдання ударів по Україні ракети "з конвеєра", свідчить по відсутність у неї запасів цього озброєння.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк в етері телемарафону.

"Щоб підтримувати ту інтенсивність ударів, яку вони бажають, їм доводиться застосовувати вироби з конвеєра. По "шахедах" в цілому картина теж дуже схожа - вони як тільки виробляються - відразу йдуть в роботу", - сказав він.

Запуск ракет 2026 року випуску

Нагадаємо, РФ під час нічного удару по Україні 20 січня використала оновлену тактику та застосували ракети 2026 року виробництва. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що частину ракет, які росіяни застосували в цьому ударі, вони виробили вже цьогоріч.

Зазначимо, Власюк розповів, що використання росіянами ракет 2026 року випуску - "не від хорошого життя". За його словами, вже завтра Україна знатиме основні компоненти російського озброєння.

Згідно з даними військових, з учорашнього вечора і до ранку 24 січня Росія здійснила масштабний комбінований обстріл України, використовуючи ракети повітряного та наземного базування, а також ударні безпілотники.

Сьогодні вранці в низці регіонів України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками обстрілів країни-агресорки.

Зокрема, Чернігів майже повністю був знеструмлений - без світла перебували майже 400 тисяч споживачів. Міську інфраструктуру було переведено на аварійні джерела живлення.