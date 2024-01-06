Ракети з водою і корупція. Розвідка США дізналася причину чисток в армії Китаю, - Bloomberg

Корупція в Ракетних військах Китаю і в усій оборонно-промисловій базі країни настільки велика, що американські чиновники тепер вважають, що найближчими роками Сі навряд чи наважиться на великі військові дії, ніж це було б в іншому випадку.

В оцінках США наводиться кілька прикладів впливу корупції, включно з ракетами, заправленими водою замість пального, і великими полями ракетних шахт на заході Китаю з кришками, які не функціонують так, щоб дати змогу ракетам ефективно стартувати, сказав один зі співрозмовників видання.

На думку США, корупція в Народно-визвольній армії призвела до підриву довіри до її загальних можливостей, особливо коли йдеться про ракетні війська, а також завадила деяким із головних пріоритетів Сі з модернізації, сказав співрозмовник.

За останні півроку під час розслідування справи про трансплантацію було заарештовано понад десяток високопоставлених чиновників оборонного відомства, що може стати найбільшою в сучасній історії Китаю репресією щодо збройних сил країни.

Сі Цзіньпін витратив мільярди доларів на те, щоб до 2027 року перетворити армію на сучасну силу. Центральне місце в цьому процесі посіло створення Ракетних військ, які відіграватимуть ключову роль у будь-якому вторгненні на самоврядний Тайвань.

Конфлікт Тайваню та Китаю

Пекін розглядає острів Тайвань як "сепаратистську провінцію" і намагається відновити над ним повний контроль. Однак Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою і демократично обраними лідерами.

Сполучені Штати надають військову допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном.

Нещодавно Тайвань повідомив про відновлення китайської військової активності поблизу острова. Дев'ять літаків Китаю та кілька кораблів перетнули середину протоки, яка служить умовним кордоном.

Напередодні лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз'єднання" Китаю та Тайваню. У відповідь на це президент Тайваню Цай Інвень заявила, що відносини Тайваню з Китаєм мають визначатися волею народу, а світ має ґрунтуватися на "гідності".

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