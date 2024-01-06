Ракеты с водой и коррупция. Разведка США узнала причину чисток в армии Китая, - Bloomberg

Коррупция в Ракетных войсках Китая и во всей оборонно-промышленной базе страны настолько обширна, что американские чиновники теперь считают, что в ближайшие годы Си вряд ли решится на крупные военные действия, чем это было бы в противном случае.

В оценках США приводится несколько примеров влияния коррупции, включая ракеты, заправленные водой вместо топлива, и обширные поля ракетных шахт на западе Китая с крышками, которые не функционируют таким образом, чтобы позволить ракетам эффективно стартовать, сказал один из собеседников издания.

По мнению США, коррупция в Народно-освободительной армии привела к подрыву доверия к ее общим возможностям, особенно когда речь идет о Ракетных войсках, а также помешала некоторым из главных приоритетов Си по модернизации, сказал собеседник.

За последние полгода в ходе расследования дела о трансплантации были арестованы более десятка высокопоставленных чиновников оборонного ведомства, что может стать крупнейшей в современной истории Китая репрессией в отношении вооруженных сил страны.

Си Цзиньпин потратил миллиарды долларов на то, чтобы к 2027 году превратить армию в современную силу. Центральное место в этом процессе заняло создание Ракетных войск, которые будут играть ключевую роль в любом вторжении на самоуправляемый Тайвань.

Конфликт Тайваня и Китая

Пекин рассматривает остров Тайвань как "сепаратистскую провинцию" и пытается восстановить над ним полный контроль. Однако Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Соединенные Штаты оказывают военную помощь Тайваню. На фоне этого обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

Недавно Тайвань сообщил о возобновлении китайской военной активности вблизи острова. Девять самолетов Китая и несколько кораблей пересекли середину пролива, который служит условной границей.

Накануне лидер Китая Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Китая и Тайваня. В ответ на это президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что отношения Тайваня с Китаем должны определяться волей народа, а мир должен основываться на "достоинстве".

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