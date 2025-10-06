Ракети Tomahawk дозволять ЗСУ послабити армію РФ на фронті, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, українські війська можуть завдавати далекобійних ударів дронами по більшій частині території РФ, але корисні навантаження безпілотників обмежені та не придатні для знищення спеціалізованих об’єктів.

Вирішити цю проблему, на думку фахівців ISW, могли б американські далекобійні ракети Tomahawk.

Експерти підрахували, що в зоні досяжності модифікації цих ракет із дальністю ураження 2500 км перебувають щонайменше 1945 російських військових об’єктів, а в зоні досяжності модифікації з дальністю ударів на 1600 км - щонайменше 1655 об’єктів.

В ISW припускають, що удари ракетами з більшою бойовою частиною в глибину ворожого тилу, дозволили б ЗСУ суттєво пошкодити, а можливо і знищити, ключові військові об’єкти на території Росії.

"Такими об'єктами можуть бути завод із виробництва дронів Shahed в Єлабузі, Республіка Татарстан, або авіабаза "Енгельс-2" у Саратовській області, звідки Росія піднімає стратегічні бомбардувальники для ударів крилатими ракетами по Україні", - йдеться у звіті.

В Інституті також нагадали, що Україна розпочала масове виробництво нової вітчизняної крилатої ракети FP-5 Flamingo з дальністю 3000 км і бойовою частиною масою 1150 кг. Однак випробування цих ракет ще не завершене й Україні потрібен час для масштабування їхнього виробництва.