Политика
Ракеты Tomahawk позволят ВСУ ослабить армию РФ на фронте, - ISW

Украина, Понедельник 06 октября 2025 06:44
Ракеты Tomahawk позволят ВСУ ослабить армию РФ на фронте, - ISW Фото: американская крылатая ракета Tomahawk (navy.mil)
Автор: Валерий Савицкий

Американские крылатые ракеты Tomahawk позволят Силам обороны Украины существенно ослабить боевую эффективность российской армии на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, украинские войска могут наносить дальнобойные удары дронами по большей части территории РФ, однако полезные нагрузки беспилотников ограничены и не пригодны для уничтожения специализированных объектов.

Решить эту проблему, по мнению специалистов ISW, могли бы американские дальнобойные ракеты Tomahawk.

Эксперты подсчитали, что в зоне досягаемости модификации этих ракет с дальностью поражения 2500 км находятся не менее 1945 российских военных объектов, а в зоне досягаемости модификации с дальностью ударов на 1600 км - не менее 1655 объектов.

В ISW предполагают, что удары ракетами с большей боевой частью в глубину вражеского тыла, позволили бы ВСУ существенно повредить, а возможно и уничтожить, ключевые военные объекты на территории России.

"Такими объектами могут быть завод по производству дронов Shahed в Елабуге, Республика Татарстан, или авиабаза "Энгельс-2" в Саратовской области, откуда Россия поднимает стратегические бомбардировщики для ударов крылатыми ракетами по Украине", - говорится в отчете.

В Институте также напомнили, что Украина начала массовое производство новой отечественной крылатой ракеты FP-5 Flamingo с дальностью 3000 км и боевой частью массой 1150 кг. Однако испытания этих ракет еще не завершены и Украине необходимо время для масштабирования их производства.

Ракеты Tomahawk для Украины

В конце сентября западные СМИ сообщили, что президент Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой передать Украине ракеты Tomahawk.

Сейчас Вашингтон изучает этот вопрос, но окончательное решение должен принять Трамп.

Источники агентства Reuters сомневаются в передаче Tomahawk Украине, поскольку их запасы ограничены, а использование связано с другими потребностями.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин жестко отреагировал на вероятность передачи Украине ракет Tomahawk.

