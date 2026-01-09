Ракети та дрони атакували Київ з різних сторін: Ігнат пояснив складність роботи ППО

За його словами, дрони та ракети одночасно атакували Київ з різних сторін. Комбінована масована атака на один регіон створює проблеми. Таку кількість ракет одночасно збивати вкрай складно.

"Приймати рішення - як органам військового управління, так і самим військовослужбовцям, які несуть службу або на зенітних ракетних системах, або дронах-перехоплювачах, мобільних вогневих групах. Усі працюють, працює як система протиповітряної оборони як ешелонована система. Але одночасно збивати в одній локації таку велику кількість ракет вкрай і вкрай проблематично з високим результатом", - пояснив Ігнат.

Він зазначив, що сьогодні із 13 балістичних ракет сили ППО збили 8. Це теж високий показник із перехопленням. Однак "Калібрів" вдалося збити менше - 10 із 22.

"Проблема основна на сьогодні - це дефіцит ракет, зенітних ракет, саме до зенітних ракетних комплексів, які сьогодні використовувалися. Зрозуміло що атаки, які ворог нарощує", - підкреслив речник.

За його словами, для відбиття атаки в якомусь регіоні, наприклад у Києві або на Київщині, потрібні зенітні ракети до наземних комплексів для збиття балістичних та крилатих ракет.

"Тому, що авіація не може працювати там, де працює наземне ППО. Саме тому проблематика ракет завжди для нас буде актуальною. І завжди вони будуть потрібні для нас, на чому ми постійно наголошуємо партнерам, про що говорить керівник держави", - пояснив Ігнат.