Ракеты и дроны атаковали Киев с разных сторон: Игнат объяснил сложность работы ПВО

По его словам, дроны и ракеты одновременно атаковали Киев с разных сторон. Комбинированная массированная атака на один регион создает проблемы. Такое количество ракет одновременно сбивать крайне сложно.

"Принимать решение - как органам военного управления, так и самим военнослужащим, которые несут службу или на зенитных ракетных системах, или дронах-перехватчиках, мобильных огневых группах. Все работают, работает как система противовоздушной обороны как эшелонированная система. Но одновременно сбивать в одной локации такое большое количество ракет крайне и крайне проблематично с высоким результатом", - пояснил Игнат.

Он отметил, что сегодня из 13 баллистических ракет силы ПВО сбили 8. Это тоже высокий показатель с перехватом. Однако "Калибров" удалось сбить меньше - 10 из 22.

"Проблема основная на сегодня - это дефицит ракет, зенитных ракет, именно к зенитным ракетным комплексам, которые сегодня использовались. Понятно, что атаки, которые враг наращивает", - подчеркнул спикер.

По его словам, для отражения атаки в каком-то регионе, например в Киеве или на Киевщине, нужны зенитные ракеты к наземным комплексам для сбивания баллистических и крылатых ракет.

"Потому что авиация не может работать там, где работает наземное ПВО. Именно поэтому проблематика ракет всегда для нас будет актуальной. И всегда они будут нужны для нас, что мы постоянно подчеркиваем партнерам, о чем говорит руководитель государства", - пояснил Игнат.