Ракеты и дроны атаковали Киев с разных сторон: Игнат объяснил сложность работы ПВО

Российские войска в ночь на 9 января атаковали Киев дронами и ракетами с разных сторон. Такое количество вражеских целей одновременно сбивать сложно.
Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.
По его словам, дроны и ракеты одновременно атаковали Киев с разных сторон. Комбинированная массированная атака на один регион создает проблемы. Такое количество ракет одновременно сбивать крайне сложно.
"Принимать решение - как органам военного управления, так и самим военнослужащим, которые несут службу или на зенитных ракетных системах, или дронах-перехватчиках, мобильных огневых группах. Все работают, работает как система противовоздушной обороны как эшелонированная система. Но одновременно сбивать в одной локации такое большое количество ракет крайне и крайне проблематично с высоким результатом", - пояснил Игнат.
Он отметил, что сегодня из 13 баллистических ракет силы ПВО сбили 8. Это тоже высокий показатель с перехватом. Однако "Калибров" удалось сбить меньше - 10 из 22.
"Проблема основная на сегодня - это дефицит ракет, зенитных ракет, именно к зенитным ракетным комплексам, которые сегодня использовались. Понятно, что атаки, которые враг наращивает", - подчеркнул спикер.
По его словам, для отражения атаки в каком-то регионе, например в Киеве или на Киевщине, нужны зенитные ракеты к наземным комплексам для сбивания баллистических и крылатых ракет.
"Потому что авиация не может работать там, где работает наземное ПВО. Именно поэтому проблематика ракет всегда для нас будет актуальной. И всегда они будут нужны для нас, что мы постоянно подчеркиваем партнерам, о чем говорит руководитель государства", - пояснил Игнат.
Напомним, в ночь на 9 января российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, а также ракет морского и наземного базирования.
Основным направлением удара стала Киевская область.
В частности, в Киеве известно о десятках пострадавших и 4 погибших. Кроме того, повреждены дома, возникло несколько пожаров. Среди погибших - медработник, прибывший оказывать помощь пострадавшим. Его коллеги тоже травмированы.
Во время атаки в Киеве фиксировались перепады со светом. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за повреждения критической инфраструктуры в городе перебои со светом и водой.
По данным КГГА, по состоянию на утро отопление отсутствует в Деснянском, Печерском районах, в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.
Кроме того, во Львове в ночь на 9 января прозвучала серия громких взрывов. В сети написали об ударе российской баллистической ракетой "Орешник". Воздушное командование "Запад" подтвердило, что ракета летела по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч км в час.