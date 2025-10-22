Ракети та дрони атакували Кіровоградщину: без світла майже 30 населених пунктів

Обстріл України 22 жовтня

Сьогодні вночі та зранку Росія завдала нового комбінованого удару по території України. Під атакою опинилися об'єкти енергетики в центральних, південних та східних областях.

Вибухи лунали у Києві, Запоріжжі, Одеській, Дніпропетровській та інших областях.

У Броварському районі на Київщині внаслідок масованої російської атаки загинули четверо людей, двоє з них - діти, ще двоє людей в області постраждали. Наразі рятувальники проводять пошукові роботи та розбирають завали.

У столиці вже відомо про 13 людей. З них четверо - діти. Госпіталізовані наразі 4 дорослих і 3 дитини. Іншим медики надають допомогу амбулаторно, повідомили у місцевій владі.

У Запоріжжі внаслідок нічної атаки постраждали понад десять людей, проводилася евакуація мешканців із небезпечних зон. Без електропостачання залишилися близько двох тисяч споживачів.

В Одеській області під ударом російських безпілотників опинилося місто Ізмаїл. Внаслідок обстрілу відомо про пошкодження енергетичної та портової інфраструктури.

