Ракеты и дроны атаковали Кировоградскую область: без света почти 30 населенных пунктов

Обстрел Украины 22 октября

Сегодня ночью и утром Россия нанесла новый комбинированный удар по территории Украины. Под атакой оказались объекты энергетики в центральных, южных и восточных областях.

Взрывы раздавались в Киеве, Запорожье, Одесской, Днепропетровской и других областях.

В Броварском районе Киевской области в результате массированной российской атаки погибли четыре человека, двое из них - дети, еще два человека в области пострадали. Сейчас спасатели проводят поисковые работы и разбирают завалы.

В столице уже известно о 13 людях. Из них четверо - дети. Госпитализированы пока 4 взрослых и 3 ребенка. Другим медики оказывают помощь амбулаторно, сообщили в местной власти.

В Запорожье в результате ночной атаки пострадали более десяти человек, проводилась эвакуация жителей из опасных зон. Без электроснабжения остались около двух тысяч потребителей.

В Одесской области под ударом российских беспилотников оказался город Измаил. В результате обстрела известно о повреждении энергетической и портовой инфраструктуры.

