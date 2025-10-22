RU

Ракеты и дроны атаковали Кировоградскую область: без света почти 30 населенных пунктов

Фото иллюстративное: ракеты и дроны атаковали энергетику на Кировоградщине (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 22 октября российские ракеты и дроны атаковали Кировоградскую область. В результате обстрелов 27 населенных пунктов остались без электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича в Telegram.

По словам главы ОВА, целью россиян стали объекты энергетики.

"Кировоградщина снова атакована вражескими ракетами и дронами. Агрессор продолжает уничтожать критическую инфраструктуру, энергетические объекты", - говорится в сообщении.

Как уточнил Райкович, в результате ударов без электроснабжения остались 27 населенных пунктов.

На местах работают аварийные бригады, которые восстанавливают подачу света. Все экстренные службы уже привлечены к ликвидации последствий вражеской атаки.

 

Обстрел Украины 22 октября

Сегодня ночью и утром Россия нанесла новый комбинированный удар по территории Украины. Под атакой оказались объекты энергетики в центральных, южных и восточных областях.

Взрывы раздавались в Киеве, Запорожье, Одесской, Днепропетровской и других областях.

В Броварском районе Киевской области в результате массированной российской атаки погибли четыре человека, двое из них - дети, еще два человека в области пострадали. Сейчас спасатели проводят поисковые работы и разбирают завалы.

В столице уже известно о 13 людях. Из них четверо - дети. Госпитализированы пока 4 взрослых и 3 ребенка. Другим медики оказывают помощь амбулаторно, сообщили в местной власти.

В Запорожье в результате ночной атаки пострадали более десяти человек, проводилась эвакуация жителей из опасных зон. Без электроснабжения остались около двух тысяч потребителей.

В Одесской области под ударом российских беспилотников оказался город Измаил. В результате обстрела известно о повреждении энергетической и портовой инфраструктуры.

Подробнее о последствиях очередной российской атаки читайте в в материале РБК-Украина.

