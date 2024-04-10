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Ракети та десятки безпілотників: подробиці нічної атаки росіян

Середа 10 квітня 2024 07:53
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Ракети та десятки безпілотників: подробиці нічної атаки росіян Фото: ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки росіян (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Війська РФ вночі атакували Україну ракетами двох типів та "Шахедами". Сили ППО знищили 14 ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Командувача Повітряних Сил Миколи Олещука та голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вночі 10 квітня 2024 року ворог атакував 17 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з мису Чауда, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму.", - повідомив командувач.

За інформацією командувача, збито 14 "шахедів" у Миколаївській та Одеській областях. Також знищено дві ракети, які російські війська направляли у бік Одеси.

"Крім того, близько 20.00 9 квітня знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу", - повідомив Олещук.

У Миколаївській області Повітряні Сили збили 12 безпілотників.

"У ніч на 10 квітня силами та засобами протиповітряної оборони Миколаївської області знищено 12 безпілотників типу Shahed 131/136", - написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Атака російських військ по Україні

Росіяни вночі 10 квітня запустили Україною ударні безпілотники типу "Шахед". На Одещині та Миколаївщині оголосили повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що у Миколаєві пролунали вибухи.

Ближче до ранку росіяни запустили групу ударних дронів типу "Шахед" із акваторії Чорного моря. Тривогу оголосили в Одеській та Запорізькій областях.

В Одесі мешканці чули вибухи. Росіяни атакували місто ракетами.

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