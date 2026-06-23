Ракети рознесли завод у Бєлгородській області (фото)

Атаки на Бєлгородщину

Як відомо, Бєлгородська область, яка межує з Україною, регулярно опиняється під ударами на тлі війни.

Нещодавно росіяни повідомляли про вибух і подальшу детонацію на складі боєприпасів у регіоні - Генштаб України підтвердив атаку і заявив про ураження складу в районі Прохоровки.

Також раніше Бєлгород сколихнула серія потужних вибухів. За повідомленнями російської сторони, тоді були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

Крім того, неодноразово повідомлялося про ракетні та дронові атаки на Бєлгород.

Внаслідок них зазнавали пошкоджень теплова електроцентраль та електропідстанції, що призводило до перебоїв з електропостачанням, водою та опаленням.