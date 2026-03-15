Бєлгород і Краснодарський край атакували ракети: пошкоджено нафтовий вузол та енергетику

04:20 15.03.2026 Нд
Унаслідок обстрілів зафіксовано серйозні пошкодження інфраструктури. Перебої з подачею електрики, води і тепла
aimg Маловічко Юлія
Фото: працівник МСЧ РФ (росЗМІ)

Краснодарський край у РФ атакували дрони, попередньо, було пошкоджено Тихорецький нафтовий вузол. Також відомо про ракетний обстріл Бєлгорода і Бєлгородського округа - там пошкоджено енергетику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Читайте також: Невідомі дрони атакували Афіпський НПЗ, в районі об'єкта пожежа

Бєлгород під атакою

Обстріл Бєлгорода і Бєлгородського краю підтвердив губернатор В'ячеслав Гладков. Він повідомив про серйозні пошкодження об'єктів енергетики.

"У результаті зафіксовано перебої з подачею електроенергії, водопостачання і тепла. Більш точний масштаб пошкоджень зможемо оцінити у світлий час доби", - написав він.

Також відомо про те, що в Бєлгороді на території одного з об'єктів сталася пожежа - працівники МНС виїхали на місце. Крім того, пошкоджено скління багатоквартирного будинку.

Усі аварійні служби перебувають на місцях. Триває уточнення інформації про інші наслідки.

Краснодарський край

Щодо Краснодарського краю, там сталася дронова атака. Пошкоджено Тихорецький нафтовий вузол, інформацію підтвердили в оперштабі. Причина - нібито на територію нафтобази впали осколки збитого дрона. У мережі поширили фото НП - видно великий стовп диму і яскраво-помаранчеву заграву в небі.

Крим також під атакою

Крім подій безпосередньо в РФ, з'явилася інформація про дронову атаку в окупованому Сімферополі. Там під удар потрапила Таврійська ТЕС.

Нагадаємо, 12 березня цього року дрони також як і сьогодні вразили нафтоперекачувальну станцію "Тихорецьк" у Краснодарському краї. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа.

Зазначимо, що Бєлгород у Росії найчастіше атакують безпілотники. Про це РБК-Україна писало наприкінці лютого. Тоді внаслідок прильотів місто і частина області залишилися без світла, тепла і води.

Більше по темі:
Краснодарский край Бєлгород
Україна показала представникам десятків країн матеріали про наслідки атаки на "Дружбу"
Україна показала представникам десятків країн матеріали про наслідки атаки на "Дружбу"
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком