ЗСУ підтвердили "прильот" по складу боєприпасів у Бєлгородській області

Сили оборони України 8 червня та в ніч на 9 червня завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Зокрема, у Бєлгородській області РФ було уражено склад боєприпасів у районі Прохоровки.

Також українські військові завдали ударів по пунктах управління противника в районах Микільського та Шевченка Першого на Донеччині, Наумовки в Бєлгородській області та Іскри в Курській області Росії.

Окремо повідомляється про ураження пунктів управління безпілотниками окупантів у районах Шевченка Першого Донецької області, Залізничного Запорізької області та Олешок Херсонської області.

Крім того, у районі Федорівки на Донеччині Сили оборони уразили логістичний хаб ворога. Під удари також потрапили склади матеріально-технічних засобів у районах Михайлівки Луганської області та Гюнівки Запорізької області.

Удари були завдані й по місцях зосередження особового складу російських військ у районах Курахового, Калинового, Шевченка та Ступочок Донецької області, Новогригорівки Запорізької області, а також Іскри Курської області РФ.

Водночас Генштаб уточнив результати удару, завданого 5 червня по району порту Маріуполя. За оновленими даними, тоді було знищено вісім і пошкоджено ще дев'ять резервуарів для зберігання пального.

"Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", - підсумували у Генштабі.