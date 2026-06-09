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ЗСУ підтвердили "прильот" по складу боєприпасів у Бєлгородській області

17:30 09.06.2026 Вт
2 хв
Що, крім складу боєприпасів, уразили українські військові?
aimg Марія Науменко
ЗСУ підтвердили "прильот" по складу боєприпасів у Бєлгородській області Фото: оператор дрона (Getty Images)
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Сили оборони України 8 червня та в ніч на 9 червня завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у Бєлгородській області РФ було уражено склад боєприпасів у районі Прохоровки.

Також українські військові завдали ударів по пунктах управління противника в районах Микільського та Шевченка Першого на Донеччині, Наумовки в Бєлгородській області та Іскри в Курській області Росії.

Окремо повідомляється про ураження пунктів управління безпілотниками окупантів у районах Шевченка Першого Донецької області, Залізничного Запорізької області та Олешок Херсонської області.

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Крім того, у районі Федорівки на Донеччині Сили оборони уразили логістичний хаб ворога. Під удари також потрапили склади матеріально-технічних засобів у районах Михайлівки Луганської області та Гюнівки Запорізької області.

Удари були завдані й по місцях зосередження особового складу російських військ у районах Курахового, Калинового, Шевченка та Ступочок Донецької області, Новогригорівки Запорізької області, а також Іскри Курської області РФ.

Водночас Генштаб уточнив результати удару, завданого 5 червня по району порту Маріуполя. За оновленими даними, тоді було знищено вісім і пошкоджено ще дев'ять резервуарів для зберігання пального.

"Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", - підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, раніше російські Telegram-канали повідомляли про вибух і подальшу детонацію на складі боєприпасів у районі села Біловське Бєлгородської області.

Тоді місцеві жителі писали про густий дим над об'єктом, а також пошкодження житлових будинків і адміністративних будівель поблизу.

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