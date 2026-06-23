Ракеты разнесли завод в Белгородской области (фото)

Атаки на Белгородскую область

Как известно, Белгородская область, граничащая с Украиной, регулярно подвергается ударам на фоне войны.

Недавно россияне сообщали о взрыве и последующей детонации на складе боеприпасов в регионе - Генштаб Украины подтвердил атаку и заявил о поражении склада в районе Прохоровки.

Также ранее Белгород потрясла серия мощных взрывов. По сообщениям российской стороны, тогда были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, неоднократно сообщалось о ракетных и дронных атаках на Белгород.

В результате них были повреждены тепловая электроцентраль и электроподстанции, что приводило к перебоям с электроснабжением, водоснабжением и отоплением.