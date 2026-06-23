Ракети рознесли завод у Бєлгородській області (фото)

Сьогодні, 23 червня, у Бєлгородській області Росії заявили про ракетну атаку - під удар міг потрапити крейдяний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra .

Варто додати, що це не перша атака на об'єкт - раніше у червні завод вже атакували безпілотники.

Україна удар офіційно не підтверджувала. Російська влада також поки що жодних коментарів не надала.

"Будівля заводу під час удару була практично знищена", - йдеться в коментарі до знімка.

За попередньою інформацію, завод отримав критичні пошкодження та фактично знищений.

Підприємство спеціалізується на видобутку та переробці крейди для будівельної, хімічної та інших галузей.

За даними джерел, удар стався по Олексіївському крейдяному заводу - одному з найбільших промислових підприємств району.

Атаки на Бєлгородщину

Як відомо, Бєлгородська область, яка межує з Україною, регулярно опиняється під ударами на тлі війни.

Нещодавно росіяни повідомляли про вибух і подальшу детонацію на складі боєприпасів у регіоні - Генштаб України підтвердив атаку і заявив про ураження складу в районі Прохоровки.

Також раніше Бєлгород сколихнула серія потужних вибухів. За повідомленнями російської сторони, тоді були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

Крім того, неодноразово повідомлялося про ракетні та дронові атаки на Бєлгород.

Внаслідок них зазнавали пошкоджень теплова електроцентраль та електропідстанції, що призводило до перебоїв з електропостачанням, водою та опаленням.