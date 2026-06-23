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Ракети рознесли завод у Бєлгородській області (фото)

11:17 23.06.2026 Вт
2 хв
Це вже другий удар за останній час
aimg Ірина Глухова
Ракети рознесли завод у Бєлгородській області (фото) Фото: ракети рознесли завод у Бєлгородській області (t.me/s/astrapress/)
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Сьогодні, 23 червня, у Бєлгородській області Росії заявили про ракетну атаку - під удар міг потрапити крейдяний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra.

За даними джерел, удар стався по Олексіївському крейдяному заводу - одному з найбільших промислових підприємств району.

Підприємство спеціалізується на видобутку та переробці крейди для будівельної, хімічної та інших галузей.

За попередньою інформацію, завод отримав критичні пошкодження та фактично знищений.

Очевидці діляться кадрами наслідків атаки в мережі.

"Будівля заводу під час удару була практично знищена", - йдеться в коментарі до знімка.

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Україна удар офіційно не підтверджувала. Російська влада також поки що жодних коментарів не надала.

Варто додати, що це не перша атака на об'єкт - раніше у червні завод вже атакували безпілотники.

Атаки на Бєлгородщину

Як відомо, Бєлгородська область, яка межує з Україною, регулярно опиняється під ударами на тлі війни.

Нещодавно росіяни повідомляли про вибух і подальшу детонацію на складі боєприпасів у регіоні - Генштаб України підтвердив атаку і заявив про ураження складу в районі Прохоровки.

Також раніше Бєлгород сколихнула серія потужних вибухів. За повідомленнями російської сторони, тоді були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

Крім того, неодноразово повідомлялося про ракетні та дронові атаки на Бєлгород.

Внаслідок них зазнавали пошкоджень теплова електроцентраль та електропідстанції, що призводило до перебоїв з електропостачанням, водою та опаленням.

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Бєлгородська область Війна в Україні
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