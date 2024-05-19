Ракети до ППО і не тільки. У Британії розповіли, яку допомогу надішлють Україні в травні

Британія за три тижні травня передала Україні вже 80 ракет для протиповітряної оборони, а ще 20 мають надійти до кінця місяця. Також українські війська отримали боєприпаси та бронетехніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра оборони Британії Гранта Шаппса у соцмережі X.

"Світ не може чекати, Україна потребує, щоб ми активізувалися, щоб у них було все необхідне для того, щоб відтіснити Путіна. Це саме те, що Британія зробила сьогодні", - наголосив британський міністр у своїй публікації. Водночас він опублікував повний звіт про те, що Британія передала Україні у травні: 80 ракет до ППО (ще 20 надійдуть до кінця травня);

понад 20 систем розмінування;

понад 30 палет запчастин та протимінного обладнання;

дрони-розвідники великого радіусу дії;

1 млн набоїв до стрілецької зброї;

4000 одиниць військового одягу;

20 бронемашин-амфібій Viking.