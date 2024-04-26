Від генераторів та ехолотів до танків та дронів. Яку допомогу отримувала Україна від Британії

Великобританія надає суттєву підтримку Україні та передає військову, гуманітарну та енергетичну допомогу Києву. Йдеться про танки, ракети, генератори, цивільні автомобілі та багато іншого.

Під час підготовки матеріалу використали заяви колишніх та чинних британських чиновників, представників уряду України, матеріал видання Army Recognition, Інститут вивчення війни, Міністерство охорони здоров'я України, ДСНС України та посольство Британії в Україні.

Яку допомогу отримала Україна від Британії за час повномасштабної війни - у матеріалі РБК-Україна .

Зміст

Військові поставки

Енергетична підтримка

Допомога у цивільній сфері

Військова допомога

Лондон почав надавати військову підтримку Києві напередодні повномасштабної війни. Тоді Україна вперше отримала переносні протитанкові керовані ракети NLAW. Йшлося про 2000 штук, що на той момент було суттєвою підтримкою. Пізніше вони зіграли важливу роль у стримуванні просування росіян у лютому-березні 2022 року.

Вже у квітні 2022 року тодішній прем'єр-міністр Борис Джонсон анонсував передачу Україні броньованої техніки, а саме бронемашин класу MRAP. Такі машини були конче необхідні, оскільки дозволяли швидко пересуватися військовим від позиції до позиції.

Через короткий проміжок часу Україна отримала першу артилерію від Британії, а саме установки AS-90. Також у пакет допомоги увійшли бронетранспортери FV4333 Stormer, переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak та ракети класу "повітря-земля" Brimstone.

Згодом Україна отримала від Британії першу реактивну систему залпового вогню M270, артустановки M109 та гаубиці L118 та дрони Black Hornet Nano. Вже новий прем'єр Ріші Сунак анонсував передачу Україні гелікоптерів Sikorsky S-61 Sea King, а торік Лондон наважився надати свої танки Challenger 2.

Їх використали під час літнього контрнаступу в Запорізькій області, а самі військові добрі відгукуються про цей вид техніки. Українські військові використовують важкі британські дрони Malloy, які Лондон передав минулого року. Вони транспортують вагу до 180 кг на відстань 70 км.

У травні стало відомо, що Україна отримає від Британії крилаті ракети великої дальності повітряного базування Storm Shadow. Їх уже використовували для завдання ударів по військових цілях в окупованому Криму.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс наприкінці минулого року анонсував передачу Україні двох мінних тральщиків, які допоможуть із розмінуванням Чорного моря. А вже у січні 2024 року Ріші Сунак прибув із візитом до Києва та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським для підписання договору між Британією та Україною. Йдеться про гарантії безпеки, до того ж Британія стала першою країною, яка після саміту НАТО у Вільнюсі підписала його з Україною.

Нещодавно Британія виділила найбільший пакет військової допомоги для України на суму 617 млн доларів. У лютому Інститут вивчення війни повідомляв, що Великобританія обіцяла виділити 9 млрд доларів для військової допомоги з початку великої війни.

Енергетична підтримка

Британія також допомагає Україні відновити та зміцнити енергетичну сферу. Підтримка почала надходити ще 2022 року, коли росіяни почали завдавати ударів по критичній інфраструктурі у різних областях України.

Тоді Бен Воллес заявив, що його країна відправила в Україну близько 900 генераторів. Вже минулого літа стало відомо, що Британія надала гарантії Україні для закупівлі ядерного палива на 245 млн доларів.

Україна після пошкодження частини свого енергоустаткування стала більш залежною від атомних електростанцій, тому міністр Грант Шаппс повідомив, що Лондон допоможе отримати Україні ядерне паливо з надійних джерел. Міністр уточнив, що йдеться, зокрема, і про британське підприємство з виробництва збагаченого урану Urenco.

Цього року міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч із надзвичайним та повноважним послом Великобританії в Україні Мартіном Гаррісом. Тоді стало відомо, що Лондон виділив трохи більше 27 млн євро на підтримку енергетики в Україні. Окремо Галущенко подякував представнику Британії за 81 вантаж з енергетичним обладнанням загальною вагою 1250 тонн.

А нещодавно представник Британії в ОБСЄ заявив, що його країна виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення енергетики України.

Допомога у цивільній сфері

Лондон підтримує Україну і у гуманітарній, а також громадянській сферах. Весною 2022 року тодішній міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс оголосила про виділення 45 млн фунтів стерлінгів для структур ООН, які допомагають цивільним в Україні.

Міністерство охорони здоров'я України повідомляло про отримання партії "швидкої допомоги", а також уточнило, що на постійній основі отримує гуманітарну допомогу від Британії.

У 2023 році росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, через що Україна зіткнулася з техногенною катастрофою. Британія направила партію допомоги, яка була використана для подолання наслідків підтоплень.

Фото: Британія передала допомогу для подолання наслідків підтоплення через підрив Каховської ГЕС (t.me/dsns_telegram)

Через деякий час уряд Британії прозвітував про передачу Україні ехолотів, які мають допомогти забезпечити безпеку на морі та підтримувати комерційне судноплавство.

Наприкінці минулого року мер Лондона Садік Хан спочатку відмовив своєму колегі з Києва Віталію Кличку у передачі Україні машин, які британці здають на утилізацію. Однак згодом передумав і заявив, що підтримує схему відправки в Україну повнопривідних автомобілів, які інакше були б списані на металобрухт.

Вже у квітні поточного року Британія передала Україні партію автомобілів, які будуть використовуватись у прифронтових громадах Сумської, Харківської та Донецької областей. Вони потрібні для доставки води, продуктів, медикаментів та перевезення населення до центрів надання адмінпослуг.

Фото: Автомобілі від Британії (twitter.com/UKinUkraine)