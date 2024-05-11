Міноборони Британії оголосило про передачу Україні найбільшого пакету допомоги: що до нього увійшло

Міністерство оборони Великої Британії оголосило про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги в розмірі 500 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Британії у Twitter.

Husky був задіяний в Афганістані та Іраку, забезпечуючи матеріально-технічну підтримку і захист військ. Це був не найбільший або найважчий бронетранспортер, але він забезпечував хороший баланс мобільності та захисту для місій, де важлива маневреність.

Husky Tactical Support Vehicle (TSV) - британський військовий автомобіль, призначений для виконання завдань, що вимагають захисту і маневреності. Ось опис його ключових характеристик:

"Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги. Поряд із військовим фінансуванням у розмірі 500 млн фунтів стерлінгів Велика Британія надає життєво важливе обладнання", - йдеться в повідомленні.

Допомога Україні від Британії

На початку квітня стало відомо, що Лондон розглядає можливість постачання Україні прототипів лазерної зброї для збивання безпілотників та ракет.

10 квітня Україна та Великобританія підписали рамкову угоду про співпрацю у галузі оборонного обладнання.

22 березня Міністерство оборони Великобританії оголосило про виділення 60 мільйонів фунтів стерлінгів як нову військову допомогу Україні. У цю суму входять безпілотники та засоби протиповітряної оборони.

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