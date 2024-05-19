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Ракеты к ПВО и не только. В Британии рассказали, какую помощь пришлют Украине в мае

Лондон, Воскресенье 19 мая 2024 19:17
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Ракеты к ПВО и не только. В Британии рассказали, какую помощь пришлют Украине в мае Фото: министр обороны Британии Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Британия за три недели мая передала Украине уже 80 ракет для противовоздушной обороны, а еще 20 должны поступить до конца месяца. Также украинские войска получили боеприпасы и бронетехнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра обороны Британии Гранта Шаппса в соцсети X.

"Мир не может ждать, Украина нуждается, чтобы мы активизировались, чтобы у них было все необходимое, чтобы оттеснить Путина. Это именно то, что Британия сделала сегодня", - подчеркнул британский министр в своей публикации.

В то же время, он опубликовал полный отчет о том, что Британия передала Украине в мае:

  • 80 ракет к ПВО (еще 20 поступят к концу мая);
  • более 20 систем разминирования;
  • более 30 паллет запчастей и противоминного оборудования;
  • дроны-разведчики большого радиуса действия;
  • 1 млн патронов к стрелковому оружию;
  • 4000 единиц военной одежды;
  • 20 бронемашин-амфибий Viking.

Помощь Украине от Британии

Британия начала помогать Украине оружием и боеприпасами еще до начала полномасштабного вторжения РФ. С того времени украинцы получили от Британии много пакетов военной помощи.

В мае Лондон объявил о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи на 500 млн фунтов стерлингов. В объявленный пакет помощи от Британии вошли боеприпасы, ракеты и бронемашины.

Больше о том, какую помощь Украина получала от Британии с начала полномасштабной войны, - читайте в материале РБК-Украина.

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Великобритания ПВО Ракеты Помощь Украине
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