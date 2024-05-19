Ракеты к ПВО и не только. В Британии рассказали, какую помощь пришлют Украине в мае

Британия за три недели мая передала Украине уже 80 ракет для противовоздушной обороны, а еще 20 должны поступить до конца месяца. Также украинские войска получили боеприпасы и бронетехнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра обороны Британии Гранта Шаппса в соцсети X.

"Мир не может ждать, Украина нуждается, чтобы мы активизировались, чтобы у них было все необходимое, чтобы оттеснить Путина. Это именно то, что Британия сделала сегодня", - подчеркнул британский министр в своей публикации. В то же время, он опубликовал полный отчет о том, что Британия передала Украине в мае: 80 ракет к ПВО (еще 20 поступят к концу мая);

более 20 систем разминирования;

более 30 паллет запчастей и противоминного оборудования;

дроны-разведчики большого радиуса действия;

1 млн патронов к стрелковому оружию;

4000 единиц военной одежды;

20 бронемашин-амфибий Viking.