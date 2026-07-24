Ракети Patriot для України: Польща звернулася до США з неочікуваною пропозицію

23 липня польська посадовиця зустрілася зі своїми колегами з Пентагону та Державного департаменту США.

"Ми говорили про те, що президент Трамп сказав під час саміту НАТО в Анкарі, а саме про його заяву щодо розгляду питання про створення заводу з виробництва Patriot в Україні", - розповіла Собковяк-Чарнецька.

Вона наголосила, що президент США хоче, аби "це виробництво було пов’язане з Україною".

Польська посадовиця також додала, що Варшава хоче долучитися до цього процесу, аби зменшити занепокоєння Вашингтона, особливо щодо безпеки.

"Ми сьогодні запропонували, щоб це була тристороння співпраця - Сполучених Штатів, України та Польщі. Сенс у тому, щоб забезпечити це виробництво, щоб воно відбувалося в безпечному місці", - пояснила Собковяк-Чарнецька.

За її словами, наразі триватимуть переговори з цього приводу між Варшавою, Києвом і Вашингтоном.

На переконання посадовиці, Білий дім ухвалить позитивне рішення, оскільки усвідомлює вигідне географічне та геополітичне розташування Польщі.