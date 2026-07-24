Ракеты Patriot для Украины: Польша обратилась к США с неожиданным предложением

Польша хочет производить ракеты для системы Patriot в сотрудничестве с США и Украиной.
Об этом заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
23 июля польская чиновница встретилась со своими коллегами из Пентагона и Государственного департамента США.
"Мы говорили о том, что президент Трамп сказал во время саммита НАТО в Анкаре, а именно о его заявлении касательно рассмотрения вопроса о создании завода по производству Patriot в Украине", - рассказала Собковяк-Чернецкая.
Она подчеркнула, что президент США хочет, чтобы "это производство было связано с Украиной".
Польская чиновница также добавила, что Варшава хочет присоединиться к этому процессу, чтобы уменьшить беспокойство Вашингтона, особенно в вопросах безопасности.
"Мы сегодня предложили, чтобы это было трехстороннее сотрудничество - Соединенных Штатов, Украины и Польши. Смысл в том, чтобы обеспечить это производство, чтобы оно происходило в безопасном месте", - объяснила Собковяк-Чернецкая.
По ее словам, сейчас будут продолжаться переговоры по этому поводу между Варшавой, Киевом и Вашингтоном.
По мнению чиновника, Белый дом примет положительное решение, поскольку осознает выгодное географическое и геополитическое расположение Польши.
Кстати, ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский и Raytheon обсудили совместное производство ракет для Patriot.
Кроме того, стало известно: компании, производящие ракеты-перехватчики Patriot, находятся на ранних стадиях определения строительства в Украине.
Также выяснилось, что украинские специалисты смогут производить ракеты для важнейших систем ПВО уже в 2026 году.