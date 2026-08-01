"Ракети для Patriot у світі є": Зеленський закликав партнерів зробити політичне рішення

Під час звернення Зеленський зазначив, що Україна бачить кожного лідера та кожну країну, які реагують на російські удари по нашій країні. Однак він наголосив, що реакція, яка справді досягає мети і допомогає людям - це додаткова підтримка для країни та держави.

"Ракети для Patriot у світі є, важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення - рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно", - наголосив глава держави.

Він підкреслив, що антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах. Тож кожен день відсутності також допомоги - це можливість для Росії вбивати людей.