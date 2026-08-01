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"Ракеты для Patriot в мире есть": Зеленский призвал партнеров сделать политическое решение

22:02 01.08.2026 Сб
2 мин
Что сказал Зеленский о важности передачи ракет Украине?
aimg Эдуард Ткач
"Ракеты для Patriot в мире есть": Зеленский призвал партнеров сделать политическое решение Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot в мире есть. Поэтому важно, чтобы партнеры приняли политическое решение по их передаче, а не чтобы они лежали на складах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

Во время обращения Зеленский отметил, что Украина видит каждого лидера и каждую страну, реагирующую на российские удары по нашей стране. Однако он подчеркнул, что реакция, действительно достигающая цели и помогающая людям - это дополнительная поддержка для страны и государства.

"Ракеты для Patriot в мире есть, важно, чтобы партнеры сделали это политическое решение - решение о передаче необходимых пакетов. Соединенные Штаты Америки знают, что нам нужно. В Европе знают, что нам нужно", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах. Поэтому каждый день отсутствия помощи - это возможность для России убивать людей.

Нехватка ракет к Patriot и удары РФ по Украине

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон может предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Однако буквально несколько дней назад Трамп в одном из интервью уже усомнился в том, а стоит ли передавать лицензию Украине. Еще меньше чем через сутки он заявил, что этого вообще может не быть.

На фоне того, что Украина не может развернуть разработку этих ракет, страна имеет еще одну проблему - это критичную нехватку этих ракет-перехватчиков, чтобы отбивать атаки РФ.

Как известно, в последние месяцы враг активно начал применять для ударов баллистику, и как правило, в основном россияне бьют ею по Киеву.

Так, буквально в ночь на 1 сентября произошла очередная атака. В результате обстрела повреждения и разрушения были в 5 районах столицы, а также известно о жертвах.

По данным Воздушных сил ВСУ, РФ атаковала Украину 35 ракетами и 185 дронами. Из этих ракет 27 - это баллистика, и украинская ПВО сбила за ночь всего одну баллистическую ракету.

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