"Ракеты для Patriot в мире есть": Зеленский призвал партнеров сделать политическое решение

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot в мире есть. Поэтому важно, чтобы партнеры приняли политическое решение по их передаче, а не чтобы они лежали на складах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

Во время обращения Зеленский отметил, что Украина видит каждого лидера и каждую страну, реагирующую на российские удары по нашей стране. Однако он подчеркнул, что реакция, действительно достигающая цели и помогающая людям - это дополнительная поддержка для страны и государства. "Ракеты для Patriot в мире есть, важно, чтобы партнеры сделали это политическое решение - решение о передаче необходимых пакетов. Соединенные Штаты Америки знают, что нам нужно. В Европе знают, что нам нужно", - отметил глава государства. Он подчеркнул, что антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах. Поэтому каждый день отсутствия помощи - это возможность для России убивать людей.