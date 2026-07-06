Patriot, Leopard і не тільки. Польща розсекретила військову допомогу Україні

Польща розкриває деталі військової допомоги Україні

Найбільш значні пожертвування Польщі Україні були зроблені у 2022-2023 роках. Їхня орієнтовна вартість - близько 15 мільярдів злотих.

Вартість пожертвувань Україні з 2024 року до теперішнього часу становить 1,55 мільярда злотих.

"Сьогодні розпочався процес розсекречення пожертвувань. Потім я зможу надати всі точні дані, але вже зараз є багато цінної інформації. Ми робимо це не тому, що "нас спіймали", а тому, що пишаємось цією допомогою", - сказав Косиняк-Камиш.

Напрямки допомоги Україні

Топчиновник назвав напрямки допомоги Україні від Польщі:

пожертви та обладнання;

навчання;

продовження роботи над створенням логістичного центру, зокрема на базі аеропорту Жешув-Ясенка.

Яку військову підтримку надала Польща Україні

Так, Україні було передано у 2022-2023 роках:

танки Т-72, ​​ПТ-91 та Леопард 2А4;

бронетранспортери та бойові машини піхоти "Росомак",

БРДМ та БВП-1;

артилерійська техніка: АГС КРАБ, 2С1 "Гвоздика";

БМ-21,

120-мм та 60-мм міномети;

безпілотні літальні апарати "Вармейт" та "ФлайАй".

Також Україна отримала наступне озброєння:

ракети PAC-3 для системи Patriot;

безпілотний літальний апарат "SCAN EAGLE";

реактивні ракети; авіаційні бомби;

протитанкові керовані ракети;

снаряди для гранатометів; обладнання, приладдя та запасні частини для авіаційної та бронетехніки та зенітних комплексів "NEWA";

танкові боєприпаси;

артилерійські боєприпаси;

мінометні боєприпаси;

індивідуальне спорядження солдата.

До переданого обладнання також увійшли:

літаки МіГ-29;

вертольоти Мі-24;

зенітний ракетний комплекс WEGA S-200;

пускові установки NEWA S-125SC;

зенітні комплекси ЗСУ-23-4 (Шилка) та ЗСУ-23-2;

комплекси OSA із ракетами.

До України також поступили:

ракети для систем КУБ;

танкові боєприпаси;

артилерійські боєприпаси;

мінометні боєприпаси;

гвинтівки ГРОТ, ПКМ, АКМС та СВД,

особисте спорядження солдатів.

Чому Польща допомагає Україні

Владислав Косиняк-Комиш зазначив, що усі пожертвування Польщі часто є результатом зобов'язань союзників. Країна входить до УДКГ (Української контактної групи з оборони) - коаліції країн, які підтримують Україну.

"Вона активно діє там і очолює важливу групу з бронетехніки. Сюди входять як танки, так і бронемашини, які були передані у дарунок. Польща є великим донором у цій галузі. Тому допомога Україні також є зобов'язанням НАТО", - додав він.

Ракети PAC-3 для системи Patriot

Говорячи про ракети для систем Patriot, Косиняк-Камиш зазначила, що Польща входить до шести країн НАТО, які використовують цю систему Patriot з ракетами PAC-3.

"На прохання Генсека НАТО та Європейського командування США було ухвалено рішення про передачу ракет Patriot. Кількість, що передається, знаходиться в межах наших можливостей", - повідомив міністр національної оборони.