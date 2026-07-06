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Patriot, Leopard і не тільки. Польща розсекретила військову допомогу Україні

22:24 06.07.2026 Пн
3 хв
Польща перестала приховувати суми, витрачені на підтримку України
aimg Олена Бджола
Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)

Польща оголосила списки військової допомоги Україні за 2022-2023 роки. Зокрема, ЗСУ отримали літаки МіГ-29, вертольоти Мі-24 та ракети PAC-3 для системи Patriot.

Про це на пресконференції заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

Польща розкриває деталі військової допомоги Україні

Найбільш значні пожертвування Польщі Україні були зроблені у 2022-2023 роках. Їхня орієнтовна вартість - близько 15 мільярдів злотих.

Вартість пожертвувань Україні з 2024 року до теперішнього часу становить 1,55 мільярда злотих.

"Сьогодні розпочався процес розсекречення пожертвувань. Потім я зможу надати всі точні дані, але вже зараз є багато цінної інформації. Ми робимо це не тому, що "нас спіймали", а тому, що пишаємось цією допомогою", - сказав Косиняк-Камиш.

Напрямки допомоги Україні

Топчиновник назвав напрямки допомоги Україні від Польщі:

  • пожертви та обладнання;
  • навчання;
  • продовження роботи над створенням логістичного центру, зокрема на базі аеропорту Жешув-Ясенка.

Яку військову підтримку надала Польща Україні

Так, Україні було передано у 2022-2023 роках:

  • танки Т-72, ​​ПТ-91 та Леопард 2А4;
  • бронетранспортери та бойові машини піхоти "Росомак",
  • БРДМ та БВП-1;
  • артилерійська техніка: АГС КРАБ, 2С1 "Гвоздика";
  • БМ-21,
  • 120-мм та 60-мм міномети;
  • безпілотні літальні апарати "Вармейт" та "ФлайАй".

Також Україна отримала наступне озброєння:

  • ракети PAC-3 для системи Patriot;
  • безпілотний літальний апарат "SCAN EAGLE";
  • реактивні ракети; авіаційні бомби;
  • протитанкові керовані ракети;
  • снаряди для гранатометів; обладнання, приладдя та запасні частини для авіаційної та бронетехніки та зенітних комплексів "NEWA";
  • танкові боєприпаси;
  • артилерійські боєприпаси;
  • мінометні боєприпаси;
  • індивідуальне спорядження солдата.

До переданого обладнання також увійшли:

  • літаки МіГ-29;
  • вертольоти Мі-24;
  • зенітний ракетний комплекс WEGA S-200;
  • пускові установки NEWA S-125SC;
  • зенітні комплекси ЗСУ-23-4 (Шилка) та ЗСУ-23-2;
  • комплекси OSA із ракетами.

До України також поступили:

  • ракети для систем КУБ;
  • танкові боєприпаси;
  • артилерійські боєприпаси;
  • мінометні боєприпаси;
  • гвинтівки ГРОТ, ПКМ, АКМС та СВД,
  • особисте спорядження солдатів.

Чому Польща допомагає Україні

Владислав Косиняк-Комиш зазначив, що усі пожертвування Польщі часто є результатом зобов'язань союзників. Країна входить до УДКГ (Української контактної групи з оборони) - коаліції країн, які підтримують Україну.

"Вона активно діє там і очолює важливу групу з бронетехніки. Сюди входять як танки, так і бронемашини, які були передані у дарунок. Польща є великим донором у цій галузі. Тому допомога Україні також є зобов'язанням НАТО", - додав він.

Ракети PAC-3 для системи Patriot

Говорячи про ракети для систем Patriot, Косиняк-Камиш зазначила, що Польща входить до шести країн НАТО, які використовують цю систему Patriot з ракетами PAC-3.

"На прохання Генсека НАТО та Європейського командування США було ухвалено рішення про передачу ракет Patriot. Кількість, що передається, знаходиться в межах наших можливостей", - повідомив міністр національної оборони.

Польща підтвердила передачу Україні ракет для ЗРК Patriot, щоб захиститися від російських атак. Про це заявив прем’єр-міністр країни Дональд Туск.

У польського президента Кароля Навроцького вважають неправильним рішення уряду щодо розсекречування даних про військову допомогу Польщі Україні. Вони вважають, що ця інформація не має ставати публічною.

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