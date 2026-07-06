Patriot, Leopard і не тільки. Польща розсекретила військову допомогу Україні

Польща оголосила списки військової допомоги Україні за 2022-2023 роки. Зокрема, ЗСУ отримали літаки МіГ-29, вертольоти Мі-24 та ракети PAC-3 для системи Patriot.
Про це на пресконференції заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.
Найбільш значні пожертвування Польщі Україні були зроблені у 2022-2023 роках. Їхня орієнтовна вартість - близько 15 мільярдів злотих.
Вартість пожертвувань Україні з 2024 року до теперішнього часу становить 1,55 мільярда злотих.
"Сьогодні розпочався процес розсекречення пожертвувань. Потім я зможу надати всі точні дані, але вже зараз є багато цінної інформації. Ми робимо це не тому, що "нас спіймали", а тому, що пишаємось цією допомогою", - сказав Косиняк-Камиш.
Топчиновник назвав напрямки допомоги Україні від Польщі:
Так, Україні було передано у 2022-2023 роках:
Також Україна отримала наступне озброєння:
До переданого обладнання також увійшли:
До України також поступили:
Владислав Косиняк-Комиш зазначив, що усі пожертвування Польщі часто є результатом зобов'язань союзників. Країна входить до УДКГ (Української контактної групи з оборони) - коаліції країн, які підтримують Україну.
"Вона активно діє там і очолює важливу групу з бронетехніки. Сюди входять як танки, так і бронемашини, які були передані у дарунок. Польща є великим донором у цій галузі. Тому допомога Україні також є зобов'язанням НАТО", - додав він.
Говорячи про ракети для систем Patriot, Косиняк-Камиш зазначила, що Польща входить до шести країн НАТО, які використовують цю систему Patriot з ракетами PAC-3.
"На прохання Генсека НАТО та Європейського командування США було ухвалено рішення про передачу ракет Patriot. Кількість, що передається, знаходиться в межах наших можливостей", - повідомив міністр національної оборони.
Польща підтвердила передачу Україні ракет для ЗРК Patriot, щоб захиститися від російських атак. Про це заявив прем’єр-міністр країни Дональд Туск.
У польського президента Кароля Навроцького вважають неправильним рішення уряду щодо розсекречування даних про військову допомогу Польщі Україні. Вони вважають, що ця інформація не має ставати публічною.