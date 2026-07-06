Patriot, Leopard и не только. Польша рассекретила военную помощь Украине

Польша объявила списки военной помощи Украине за 2022-2023 годы. В частности, ВСУ получили самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-24 и ракеты PAC-3 для системы Patriot.
Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.
Наиболее значительные пожертвования Польши в Украине были сделаны в 2022-2023 годах. Их ориентировочная стоимость - около 15 миллиардов злотых.
Стоимость пожертвований Украине с 2024 года по настоящее время составляет 1,55 миллиарда злотых.
"Сегодня начался процесс рассекречивания пожертвований. Потом я смогу предоставить все точные данные, но уже сейчас много ценной информации. Мы делаем это не потому, что "нас поймали", а потому, что гордимся этой помощью", - сказал Косиняк-Камиш.
Топ-чиновник назвал направления помощи Украине от Польши:
Так, Украине было передано в 2022-2023 годах:
Также Украина получила следующее вооружение:
В переданное оборудование также вошли:
В Украину также поступили:
Владислав Косиняк-Комыш отметил, что все пожертвования Польши часто являются результатом обязательств союзников. Страна входит в УКГО (Украинскую контактную группу по обороне) - коалицию стран, поддерживающих Украину.
"Она активно действует там и возглавляет важную группу по бронетехнике. Сюда входят как танки, так и бронемашины, которые были переданы в дар. Польша является большим донором в этой области. Поэтому помощь Украине также является обязательством НАТО", - добавил он.
Говоря о ракетах для систем Patriot, Косиняк-Камыш отметила, что Польша входит в шесть стран НАТО, использующих эту систему Patriot с ракетами PAC-3.
"По просьбе Генсека НАТО и Европейского командования США было принято решение о передаче ракет Patriot. Передаваемое количество находится в пределах наших возможностей", - сообщил министр национальной обороны.
Польша подтвердила передачу Украине ракет для ЗРК Patriot для защиты от российских атак. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
У польского президента Кароля Навроцкого считают неправильным решение правительства по рассекречиванию данных о военной помощи Польше Украине. Они считают, что эта информация не должна становиться публичной.