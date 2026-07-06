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Patriot, Leopard и не только. Польша рассекретила военную помощь Украине

22:24 06.07.2026 Пн
3 мин
Польша перестала скрывать суммы, потраченные на поддержку Украины
aimg Елена Бджола
Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)

Польша объявила списки военной помощи Украине за 2022-2023 годы. В частности, ВСУ получили самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-24 и ракеты PAC-3 для системы Patriot.

Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Польша раскрывает детали военной помощи.

Наиболее значительные пожертвования Польши в Украине были сделаны в 2022-2023 годах. Их ориентировочная стоимость - около 15 миллиардов злотых.

Стоимость пожертвований Украине с 2024 года по настоящее время составляет 1,55 миллиарда злотых.

"Сегодня начался процесс рассекречивания пожертвований. Потом я смогу предоставить все точные данные, но уже сейчас много ценной информации. Мы делаем это не потому, что "нас поймали", а потому, что гордимся этой помощью", - сказал Косиняк-Камиш.

Направления помощи Украине

Топ-чиновник назвал направления помощи Украине от Польши:

  • пожертвования и оборудование;
  • обучение;
  • продолжение работы над созданием логистического центра, в том числе на базе аэропорта Жешув-Ясенко.

Какую военную поддержку оказала Польша Украине

Так, Украине было передано в 2022-2023 годах:

  • танки Т-72, ​​ПТ-91 и Леопард 2А4;
  • бронетранспортеры и боевые машины пехоты "Росомак",
  • БРДМ и БВП-1;
  • артиллерийская техника: АГС КРАБ, 2С1 "Гвоздика";
  • БМ-21,
  • 120-мм и 60-мм минометы;
  • беспилотные летательные аппараты "Вармейт" и ФлайАй.

Также Украина получила следующее вооружение:

  • ракеты PAC-3 для системы Patriot;
  • беспилотный летательный аппарат "SCAN EAGLE";
  • реактивные ракеты; авиационные бомбы;
  • противотанковые управляемые ракеты;
  • снаряды для гранатометов; оборудование, принадлежности и запасные части для авиационной и бронетехники и зенитных комплексов "NEWA";
  • танковые боеприпасы;
  • артиллерийские боеприпасы;
  • минометные боеприпасы;
  • индивидуальное снаряжение солдата.

В переданное оборудование также вошли:

  • самолеты МиГ-29;
  • вертолеты Ми-24;
  • зенитный ракетный комплекс WEGA S-200;
  • пусковые установки NEWA S-125SC;
  • зенитные комплексы ЗСУ-23-4 (Шилка) и ЗСУ-23-2;
  • комплексы OSA с ракетами

В Украину также поступили:

  • ракеты для систем КУБ;
  • танковые боеприпасы;
  • артиллерийские боеприпасы;
  • минометные боеприпасы;
  • винтовки ГРОТ, ПКМ, АКМС и СИД,
  • личное снаряжение солдат.

Почему Польша помогает Украине

Владислав Косиняк-Комыш отметил, что все пожертвования Польши часто являются результатом обязательств союзников. Страна входит в УКГО (Украинскую контактную группу по обороне) - коалицию стран, поддерживающих Украину.

"Она активно действует там и возглавляет важную группу по бронетехнике. Сюда входят как танки, так и бронемашины, которые были переданы в дар. Польша является большим донором в этой области. Поэтому помощь Украине также является обязательством НАТО", - добавил он.

Ракеты PAC-3 для системы Patriot

Говоря о ракетах для систем Patriot, Косиняк-Камыш отметила, что Польша входит в шесть стран НАТО, использующих эту систему Patriot с ракетами PAC-3.

"По просьбе Генсека НАТО и Европейского командования США было принято решение о передаче ракет Patriot. Передаваемое количество находится в пределах наших возможностей", - сообщил министр национальной обороны.

Польша подтвердила передачу Украине ракет для ЗРК Patriot для защиты от российских атак. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

У польского президента Кароля Навроцкого считают неправильным решение правительства по рассекречиванию данных о военной помощи Польше Украине. Они считают, что эта информация не должна становиться публичной.

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