Ракети летять у напрямку Львівської області, - ОВА

Наразі російські ракети були помічені в напрямку Львова та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Ракети у сусідній області. Рухаються у нашому напрямку", - написав він.

Як повідомлялося, сьогодні армія РФ готується завдати масованого ракетного удару по Україні із застосуванням авіації та кораблів. В Україні оголошено повітряну тривогу. Українські військові вже збили перші ворожі ракети.

Як повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, Росія підняла в повітря шість бомбардувальників Ту-95. Очікується, що РФ випустить Україною понад 30 ракет.

При цьому у низці областей превентивно відключають світло через високу ракетну загрозу.

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