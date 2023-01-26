Ракеты летят в направлении Львовской области, - ОВА

В настоящее время российские ракеты были замечены в направлении Львова и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Оставайтесь в укрытиях. Опасность продолжается", – написал он в Telegram .

Обновлено 10.25. По данным Козицкого, сейчас во Львовской области все спокойно .

"Ракеты в соседней области. Двигаются в нашем направлении", - написал он.

Как сообщалось, сегодня армия РФ готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей. В Украине объявлена воздушная тревога. Украинские военные уже сбили первые вражеские ракеты.

Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, Россия подняла в воздух шесть бомбардировщиков Ту-95. Ожидается, что РФ выпустит по Украине более 30-ти ракет.

При этом в ряде областей превентивно отключают свет из-за высокой ракетной угрозы.

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