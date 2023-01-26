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В Україні почали превентивно відключати світло через ракетну загрозу: список областей

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Четвер 26 січня 2023 08:01
В Україні почали превентивно відключати світло через ракетну загрозу: список областей Фото: по Україні почали превентивно відключати світло через ракетну загрозу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У багатьох регіонах України оголошено повітряну тривогу. У низці областей превентивно відключають світло через високу ракетну загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДПЕК.

Через загрозу ракетної атаки екстрені відключення світла застосовуються в низці регіонів:

  • Київ;
  • Київська область;
  • Одеська область;
  • Дніпропетровська область.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети", - йдеться у повідомленні.

Крім того, суттєво знизити споживання електроенергії закликали у Житомирській ОВА, також у регіоні попередили бути готовими до екстрених відключень електрики.

При цьому мер міста Олександрія (Кіровоградська область) попередив, що частина регіону залишилася без світла.

"У зв'язку з загрозою ракетних ударів по Кіровоградській області введено екстрене розвантаження. Відключено частину міста Кропивницького та західну частину області", - зазначив він.

В інші частину області діють погодинні графіки за схемою "2 через 2".

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) зупинився комунальний електротранспорт, зокрема швидкісні трамваї.

Одеса теж залишилася без світла через загрозу ракетних ударів. Міська влада повідомляє, що електротранспорт зайшов у депо і поки не буде курсувати.

Про аварійні відключення світла також повідомляють у Харківській області. Голова Лозівської громади зазначив, що всі комунальні підприємства залишилися без електроживлення.

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