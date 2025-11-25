Ракети і дрони з різних сторін, прильоти по висотках, є загиблі: усе про атаку на Київ

Головне:

ворог атакував дронами, крилатими ракетами типу "Калібр", балістикою та ракетами типу "Кинжал" - все летіло на Київ;

є пошкодження як мінімум двох багатоповерхівок - у центральній частині та на лівому березі;

постраждали 7 людей, 18 було врятовано;

повідомляється про 1 загиблого.

Перебіг атаки

За даними Повітряних сил України, з району Новоросійська було випущено крилаті ракети "Калібр", а швидкісні цілі рухалися через Чернігівщину в бік Києва.

"Калібри" пройшли через центральні регіони курсом північ. Як писали моніторингові канали, були успішні перехоплення. Крилаті ракети перестали фіксуватись уже в районі Києва.

Потім противник зробив кілька залпів балістичними ракетами з району Брянська, а також запустив аеробалістичні "Кинджали" з літаків МіГ-31К. Окремої інформації щодо наслідків удару останніми не було.

Під кінець атаки на столицю з кількох сторін заходили ударні дрони. Зокрема на Оболонь.

Міська влада підтвердила комбінований характер удару. По повітряних цілях працювала ППО.

Наслідки масованого удару

За даними ДСНС, внаслідок атаки на Київ постраждали семеро людей, 18 вдалося врятувати, одна загинула.

Зокрема, уламки ракети влучили в 22-поверховий житловий будинок на Печерську. Є руйнування на кількох поверхах, одну із секцій охопила пожежа з 4 по 5 поверх. На цій локації врятували одну людину, продовжуються роботи з розбору конструкцій.

На лівому березі в Дніпровському районі, ймовірно, дрон ударив по дев'ятиповерхівці, верхні поверхи якої охопила масштабна пожежа. Тут одна особа загинула, 5 постраждалих, 17 врятовано, серед них 3 дітей.

Ще на одній локації локації у Києві вражена двоповерхова споруда без пожежі. А в Дарницькому районі уламки впали на відкритій території приватного сектору.

Інфраструктурні наслідки

У деяких районах Києва зафіксовано перебої з електро- і водопостачанням. Екстрені служби оперативно реагують на всі інциденти, локалізують пожежі та надають допомогу постраждалим.

Міненерго повідомило про те, що в ніч на 25 листопада російські війська завдали масштабного удару по енергетичних об'єктах України, що потребуватиме оперативного оцінювання пошкоджень і подальшої підготовки до відновлювальних робіт.



Оновлено о 07:50

Зранку 25 листопада у Києві була оголошена повторна повітряна тривога: ворог запустив аеробалістичні ракети "Кинджал".

Внаслідок повторної атаки на столицю у Святошинському районі є руйнування в нежитловому приміщенні.

За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За даними медиків, уже 9 постраждалих у столиці. Серед них – одна дитина. Трьох дорослих госпіталізували.