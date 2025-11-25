Ракеты и дроны с разных сторон, прилеты по высоткам, есть погибшие: все об атаке на Киев

Главное:

враг атаковал дронами, крылатыми ракетами типа "Калибр", баллистикой и ракетами типа "Кинжал" - все летело на Киев;

есть повреждения как минимум двух многоэтажек - в центральной части и на левом берегу;

пострадали 7 человек, 18 были спасены;

сообщается об 1 погибшем.

Ход атаки

По данным Воздушных сил Украины, из района Новороссийска были выпущены крылатые ракеты "Калибр", а скоростные цели двигались через Черниговскую область в сторону Киева.

"Калибры" прошли через центральные регионы курсом север. Как писали мониторинговые каналы, были успешные перехваты. Крылатые ракеты перестали фиксироваться уже в районе Киева.

Затем противник сделал несколько залпов баллистическими ракетами из района Брянска, а также запустил аэробаллистические "Кинжалы" с самолетов МиГ-31К. Отдельной информации о последствиях удара последними не было.

Под конец атаки на столицу с нескольких сторон заходили ударные дроны. В частности на Оболонь.

Городские власти подтвердили комбинированный характер удара. По воздушным целям работала ПВО.

Последствия массированного удара

По данным ГСЧС, в результате атаки на Киев пострадали семь человек, 18 удалось спасти, один погиб.

В частности, обломки ракеты попали в 22-этажный жилой дом на Печерске. Есть разрушения на нескольких этажах, одну из секций охватил пожар с 4 по 5 этаж. На этой локации спасли одного человека, продолжаются работы по разбору конструкций.

На левом берегу в Днепровском районе, вероятно, дрон ударил по девятиэтажке, верхние этажи которой охватил масштабный пожар. Здесь один человек погиб, 5 пострадавших, 17 спасены, среди них 3 детей.

Еще на одной локации локации в Киеве поражена двухэтажная постройка без пожара. А в Дарницком районе обломки упали на открытой территории частного сектора.

Инфраструктурные последствия

В некоторых районах Киева зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением. Экстренные службы оперативно реагируют на все инциденты, локализуют пожары и оказывают помощь пострадавшим.

Минэнерго сообщило о том, что в ночь на 25 ноября российские войска нанесли масштабный удар по энергетическим объектам Украины, что потребует оперативного оценивания повреждений и дальнейшей подготовки к восстановительным работам.



Обновлено в 07:50

Утром 25 ноября в Киеве была объявлена повторная воздушная тревога: враг запустил аэробаллистические ракеты "Кинжал".

В результате повторной атаки на столицу в Святошинском районе есть разрушения в нежилом помещении.

По предварительной информации, под завалами могут быть люди, сообщил городской голова Виталий Кличко.

По данным медиков, уже 9 пострадавших в столице. Среди них - один ребенок. Трех взрослых госпитализировали.