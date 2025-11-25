RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Ракеты и дроны с разных сторон, прилеты по высоткам, есть погибшие: все об атаке на Киев

Фото: спасатели ликвидируют последствия атаки на Киев 25 ноября (t.me/dsns_telegram)
Автор: Никончук Анастасия

В ночь на 25 ноября Киев подвергся массированной атаке с использованием крылатых, баллистических ракет и дронов-камикадзе.

РБК-Украина рассказывает все, что известно об обстрелах Украины этой ночью.

Главное:

  • враг атаковал дронами, крылатыми ракетами типа "Калибр", баллистикой и ракетами типа "Кинжал" - все летело на Киев;
  • есть повреждения как минимум двух многоэтажек - в центральной части и на левом берегу;
  • пострадали 7 человек, 18 были спасены;
  • сообщается об 1 погибшем.

Ход атаки

По данным Воздушных сил Украины, из района Новороссийска были выпущены крылатые ракеты "Калибр", а скоростные цели двигались через Черниговскую область в сторону Киева.

"Калибры" прошли через центральные регионы курсом север. Как писали мониторинговые каналы, были успешные перехваты. Крылатые ракеты перестали фиксироваться уже в районе Киева.

Затем противник сделал несколько залпов баллистическими ракетами из района Брянска, а также запустил аэробаллистические "Кинжалы" с самолетов МиГ-31К. Отдельной информации о последствиях удара последними не было.

Под конец атаки на столицу с нескольких сторон заходили ударные дроны. В частности на Оболонь.

Городские власти подтвердили комбинированный характер удара. По воздушным целям работала ПВО.

Последствия массированного удара

По данным ГСЧС, в результате атаки на Киев пострадали семь человек, 18 удалось спасти, один погиб.

В частности, обломки ракеты попали в 22-этажный жилой дом на Печерске. Есть разрушения на нескольких этажах, одну из секций охватил пожар с 4 по 5 этаж. На этой локации спасли одного человека, продолжаются работы по разбору конструкций.

На левом берегу в Днепровском районе, вероятно, дрон ударил по девятиэтажке, верхние этажи которой охватил масштабный пожар. Здесь один человек погиб, 5 пострадавших, 17 спасены, среди них 3 детей.

Еще на одной локации локации в Киеве поражена двухэтажная постройка без пожара. А в Дарницком районе обломки упали на открытой территории частного сектора.

Инфраструктурные последствия

В некоторых районах Киева зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением. Экстренные службы оперативно реагируют на все инциденты, локализуют пожары и оказывают помощь пострадавшим.

Минэнерго сообщило о том, что в ночь на 25 ноября российские войска нанесли масштабный удар по энергетическим объектам Украины, что потребует оперативного оценивания повреждений и дальнейшей подготовки к восстановительным работам.

Обновлено в 07:50

Утром 25 ноября в Киеве была объявлена повторная воздушная тревога: враг запустил аэробаллистические ракеты "Кинжал".

В результате повторной атаки на столицу в Святошинском районе есть разрушения в нежилом помещении.

По предварительной информации, под завалами могут быть люди, сообщил городской голова Виталий Кличко.

По данным медиков, уже 9 пострадавших в столице. Среди них - один ребенок. Трех взрослых госпитализировали.

 

Напоминаем, что в Белой Церкви Киевской области в результате обстрела российскими войсками погиб один человек, среди пострадавших оказалась 14-летняя девочка, атаки коснулись мирных населенных пунктов региона.

Отметим, что в ночь на 25 ноября по Киеву был нанесен массированный ракетный удар, и спасательные службы уже обнародовали первые данные по зафиксированным повреждениям и последствиям атаки в разных районах столицы.

