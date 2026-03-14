Ракета влучила у посольство США у Багдаді: спалахнула пожежа, - АР

На території посольства США в Багдаді ракета влучила у вертолітний майданчик. Над дипломатичним комплексом піднявся стовп диму.
Про удар ракети виданню повідомили два представники іракських сил безпеки.
На відео, оприлюдненому Associated Press, видно, як у суботу вранці над територією дипломатичної місії піднімається стовп диму.
Комплекс американського посольства в іракській столиці є одним із найбільших дипломатичних об’єктів США у світі. Раніше він неодноразово ставав ціллю для ракетних ударів та атак безпілотників, які, за даними влади, здійснюють пов’язані з Іраном воєнізовані угруповання.
У посольстві США в Багдаді поки що не коментували інцидент.
Напередодні, у п’ятницю, дипмісія оновила попередження щодо безпеки для Іраку до четвертого рівня. У повідомленні зазначалося, що Іран і пов’язані з ним ополчення раніше здійснювали атаки на громадян США, їхні інтереси та інфраструктуру і можуть продовжувати такі дії.
Зазначимо, що посольства США на Близкому Сході Іран
Як відомо, Ірак також став майданчиком для війни США та Ізраїлю з Іраном. Тегран завдає ударів по американським військовим базам та ушукоджує інші об'єкти, пов'язані з Америкою.
Також повідомлялось, що на днях Вашингтон евакуював своїх дипломатів з посольства США у Кувейті, який також опинився втягнутий у війну з Іраном, виступаючи проти Тегерана.