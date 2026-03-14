UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ракета влучила у посольство США у Багдаді: спалахнула пожежа, - АР

07:30 14.03.2026 Сб
2 хв
Посольст США в Іраку було атаковане неодноразово
aimg Маловічко Юлія
Фото: посольство США у Багдаді (Getty Umages)

На території посольства США в Багдаді ракета влучила у вертолітний майданчик. Над дипломатичним комплексом піднявся стовп диму.

Про удар ракети виданню повідомили два представники іракських сил безпеки.

На відео, оприлюдненому Associated Press, видно, як у суботу вранці над територією дипломатичної місії піднімається стовп диму.

Фото: посольство США у Багдаді (Getty Images)

Комплекс американського посольства в іракській столиці є одним із найбільших дипломатичних об’єктів США у світі. Раніше він неодноразово ставав ціллю для ракетних ударів та атак безпілотників, які, за даними влади, здійснюють пов’язані з Іраном воєнізовані угруповання.

У посольстві США в Багдаді поки що не коментували інцидент.

Напередодні, у п’ятницю, дипмісія оновила попередження щодо безпеки для Іраку до четвертого рівня. У повідомленні зазначалося, що Іран і пов’язані з ним ополчення раніше здійснювали атаки на громадян США, їхні інтереси та інфраструктуру і можуть продовжувати такі дії.

Атаки на дипустанови США

Зазначимо, що посольства США на Близкому Сході

Як відомо, Ірак також став майданчиком для війни США та Ізраїлю з Іраном. Тегран завдає ударів по американським військовим базам та ушукоджує інші об'єкти, пов'язані з Америкою.

Також повідомлялось, що на днях Вашингтон евакуював своїх дипломатів з посольства США у Кувейті, який також опинився втягнутий у війну з Іраном, виступаючи проти Тегерана.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
