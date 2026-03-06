США евакуюють дипломатів свого посольства в Кувейті, наказавши знищити секретну інформацію
США наказали евакуювати своє посольство в столиці Кувейту, місті Кувейт, у ніч з четверга на п'ятницю за місцевим часом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це пише CBS News.
За словами двох американських чиновників, розпорядження включало вимоги до співробітників посольства знищувати конфіденційну інформацію та стерти її на секретних серверах.
Американські чиновники також повідомили CBS News, що посольство США у Кувейті було атаковано неодноразово. Державний департамент США напередодні оголосив про призупинення діяльності посольства.
"Хоча повідомлень про поранення серед американського персоналу не надходило, безпека американців за кордоном залишається найвищим пріоритетом", - йдеться у заяві Держдепу, в якій оголошується про призупинення.
Видання нагадує, що на евакуацію вплинуло і те, що на початку цього тижня Іран завдав удури по Кувейту, внаслідок чого загинули шість американських військовослужбовців.
Кувейт став втягнутим у війну
Як відомо, Кувейт став втягнутим у операцію "Епічна лють", виступаючи проти Ірану на боці США та Ізраїлю. Тегеран незадовго після нападу американців 28 лютого почав завдавати ударів по військовим базам США, розташованих в низці країн Близького Сходу, серед яких був і Кувейт.
Серед випадків, які набули найбільшого розголосу, був інцидент, коли іранські безпілотники порушили повітряний простір Кувейту - тоді в результаті атак на торговий порт загинули 6 американських військовослужбовців.
Однак повідомлялось і про НП, коли Кувейт помилково атакував три американські винищувачі, переплутавши їх з ворожими цілями. Екіпаж встиг катапультуватись та перебуває в стабільному стані.