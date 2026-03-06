США евакуюють дипломатів свого посольства в Кувейті, наказавши знищити секретну інформацію

США наказали евакуювати своє посольство в столиці Кувейту, місті Кувейт, у ніч з четверга на п'ятницю за місцевим часом.

Як повідомляє РБК-Україна , про це пише CBS News.

За словами двох американських чиновників, розпорядження включало вимоги до співробітників посольства знищувати конфіденційну інформацію та стерти її на секретних серверах.

Американські чиновники також повідомили CBS News, що посольство США у Кувейті було атаковано неодноразово. Державний департамент США напередодні оголосив про призупинення діяльності посольства.

"Хоча повідомлень про поранення серед американського персоналу не надходило, безпека американців за кордоном залишається найвищим пріоритетом", - йдеться у заяві Держдепу, в якій оголошується про призупинення.

Видання нагадує, що на евакуацію вплинуло і те, що на початку цього тижня Іран завдав удури по Кувейту, внаслідок чого загинули шість американських військовослужбовців.