Ракета попала в посольство США в Багдаде: вспыхнул пожар, - АР

07:30 14.03.2026 Сб
2 мин
Посольство США в Ираке было атаковано неоднократно
Маловичко Юлия
Фото: посольство США в Багдаде (Getty Umages)

На территории посольства США в Багдаде ракета попала в вертолетную площадку. Над дипломатическим комплексом поднялся столб дыма.

Об ударе ракеты изданию сообщили два представителя иракских сил безопасности.

На видео, обнародованном Associated Press, видно, как в субботу утром над территорией дипломатической миссии поднимается столб дыма.

Комплекс американского посольства в иракской столице является одним из крупнейших дипломатических объектов США в мире. Ранее он неоднократно становился целью для ракетных ударов и атак беспилотников, которые, по данным властей, осуществляют связанные с Ираном военизированные группировки.

В посольстве США в Багдаде пока не комментировали инцидент.

Накануне, в пятницу, дипмиссия обновила предупреждение по безопасности для Ирака до четвертого уровня. В сообщении отмечалось, что Иран и связанные с ним ополчения ранее совершали атаки на граждан США, их интересы и инфраструктуру и могут продолжать такие действия.

Атаки на дипучреждения США

Отметим, что посольства США на Ближнем Востоке Иран

Как известно, Ирак также стал площадкой для войны США и Израиля с Ираном. Тегран наносит удары по американским военным базам и другие объекты, связанные с Америкой.

Также сообщалось, что на днях Вашингтон эвакуировал своих дипломатов из посольства США в Кувейте, который так же оказался втянут в войну с Ираном, выступая против Тегерана.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИракИран