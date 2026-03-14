Ракета попала в посольство США в Багдаде: вспыхнул пожар, - АР

На территории посольства США в Багдаде ракета попала в вертолетную площадку. Над дипломатическим комплексом поднялся столб дыма.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет АР.
Об ударе ракеты изданию сообщили два представителя иракских сил безопасности.
На видео, обнародованном Associated Press, видно, как в субботу утром над территорией дипломатической миссии поднимается столб дыма.
Комплекс американского посольства в иракской столице является одним из крупнейших дипломатических объектов США в мире. Ранее он неоднократно становился целью для ракетных ударов и атак беспилотников, которые, по данным властей, осуществляют связанные с Ираном военизированные группировки.
В посольстве США в Багдаде пока не комментировали инцидент.
Накануне, в пятницу, дипмиссия обновила предупреждение по безопасности для Ирака до четвертого уровня. В сообщении отмечалось, что Иран и связанные с ним ополчения ранее совершали атаки на граждан США, их интересы и инфраструктуру и могут продолжать такие действия.
Отметим, що посольства США на Ближнем Востоке Иран
Как известно, Ирак также стал площадкой для войны США и Израиля с Ираном. Тегран наносит удары по американским военным базам и другие объекты, связанные с Америкой.
Также сообщалось, что на днях Вашингтон эвакуировал своих дипломатов из посольства США в Кувейте, который так же оказался втянут в войну с Ираном, выступая против Тегерана.