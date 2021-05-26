Ракета SpaceX стартовала с четвертой за месяц группой интернет-спутников Илона Маска

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 60 интернет-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети системы Starlink. Это четвертый успешный запуск компании американского изобретателя Илона Маска за месяц.
Об этом компания SpaceX сообщила в Twitter.
Ракета стартовала в 14:59 по времени Восточного побережья США (в 21:59 по Киеву) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Ожидается, что примерно через 1 час 4 минуты после запуска все спутники будут выведена на околоземную орбиту.
После старта первая многоразовая ступень ракеты Falcon-9 успешно вернулась на Землю и приземлись на плавучую платформу в Атлантическом океане примерно в 600 километрах от космодрома на мысе Канаверал.
Это уже четвертый за месяц успешный запуск интернет-спутников проекта Starlink. Предыдущие партии были запущены 4, 9 и 16 мая. Всего с мая 2019 года компания Илона Маска совершила 29 запусков, доведя орбитальную группировку SpaceX до 1675 аппаратов.
Компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч интернет-спутников. В последующем планируется довести ее 30 тысяч аппаратов для создания глобальной сети, которая обеспечит жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты. Сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в 10 млрд долларов.
Напомним, ранее Илон Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы. По его словам, для этого нужно использовать антиматерию.
Отметим, Илон Маск предупредил, что покорение Марса потребует человеческих жертв. Однако, недостатка в добровольцах нет.
Как писало РБУ-Украина, Маск заявил, что человечество должно создать на Луне постоянно обитаемую базу, а впоследствии - город на Марсе.