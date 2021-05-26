Ракета SpaceX стартовала с четвертой за месяц группой интернет-спутников Илона Маска

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 60 интернет-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети системы Starlink. Это четвертый успешный запуск компании американского изобретателя Илона Маска за месяц.

Ракета стартовала в 14:59 по времени Восточного побережья США (в 21:59 по Киеву) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Ожидается, что примерно через 1 час 4 минуты после запуска все спутники будут выведена на околоземную орбиту.

После старта первая многоразовая ступень ракеты Falcon-9 успешно вернулась на Землю и приземлись на плавучую платформу в Атлантическом океане примерно в 600 километрах от космодрома на мысе Канаверал.

Это уже четвертый за месяц успешный запуск интернет-спутников проекта Starlink. Предыдущие партии были запущены 4, 9 и 16 мая. Всего с мая 2019 года компания Илона Маска совершила 29 запусков, доведя орбитальную группировку SpaceX до 1675 аппаратов.