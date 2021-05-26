Ракета SpaceX стартувала з четвертою за місяць групою інтернет-супутників Ілона Маска

Ракета-носій Falcon 9 стартувала на орбіту з черговою партією з 60 інтернет-супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі системи Starlink. Це четвертий успішний запуск компанії американського винахідника Ілона Маска за місяць.

Про це компанія SpaceX повідомила в Twitter .

Ракета стартувала о 14:59 за часом східного узбережжя США (о 21: 59 за Києвом) з 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида). Очікується, що приблизно через 1 годину 4 хвилини після запуску всі супутники будуть виведена на навколоземну орбіту.

Після старту перша багаторазова ступінь ракети Falcon-9 успішно повернулася на Землю і приземлися на плавучу платформу в Атлантичному океані приблизно за 600 кілометрів від космодрому на мисі Канаверал.

Це вже четвертий за місяць успішний запуск інтернет-супутників проєкту Starlink. Попередні партії були запущені 4, 9 та 16 травня. Всього з травня 2019 року компанія Ілона Маска зробила 29 запусків, довівши орбітальне угруповання SpaceX до 1675 апаратів.