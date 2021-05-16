Интернет от Илона Маска: SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников

Компания американского изобретателя Илона Маска SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников для интернет-сети Starlink . Интернет-спутники были выведены на околоземную орбиту ракетой-носителем Falcon-9.

Об этом компания SpaceX сообщила в Twitter .

Запуск ракеты Falcon-9 произошел около 2 часов ночи по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. На орбиту отправились 52 спутника Starlink, а также два спутника компаний Capella Space и Tyvak-0130.

Deployment of 52 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/QqPbBl9gBz — SpaceX (@SpaceX) May 16, 2021

После выхода спутников на орбиту первая ступень ракеты Falcon-9 успешно вернулся на Землю и приземлись на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Компания SpaceX также опубликовала запись трансляции запуска и полета ракеты Falcon-9 на околоземную орбиту, а также возвращения первой ступени.