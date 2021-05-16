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Интернет от Илона Маска: SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников

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США, Воскресенье 16 мая 2021 11:23
Интернет от Илона Маска: SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Фото: SpaceX запустила очередную партию интернет-спутников (wikimedia by SpaceX)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компания американского изобретателя Илона Маска SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников для интернет-сети Starlink. Интернет-спутники были выведены на околоземную орбиту ракетой-носителем Falcon-9.

Об этом компания SpaceX сообщила в Twitter.

Запуск ракеты Falcon-9 произошел около 2 часов ночи по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. На орбиту отправились 52 спутника Starlink, а также два спутника компаний Capella Space и Tyvak-0130.

После выхода спутников на орбиту первая ступень ракеты Falcon-9 успешно вернулся на Землю и приземлись на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Компания SpaceX также опубликовала запись трансляции запуска и полета ракеты Falcon-9 на околоземную орбиту, а также возвращения первой ступени.

Напомним, предыдущий запуск ракеты Falcon-9 с интернет-спутниками Starlink состоялся 5 мая. Тогда на околоземную орбиту отправилась партия из 60 спутников. Запуск проводился со стартового комплекса имени Кеннеди.

Еще 60 спутников Starlink отправили на орбиту Земли в конце апреля.

Начиная с мая 2019 года SpaceX провела уже более 20 запусков спутников Starlink. Сейчас на околоземной орбите находятся более 1500 космических аппаратов.

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