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Ракета SpaceX для полетов на Марс третий раз разрушилась во время испытаний

Новости » Hi-tech     04.04.2020 - 15:46
Ракета SpaceX для полетов на Марс третий раз разрушилась во время испытаний
Иллюстративное фото (twitter.com/spacex)

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что в компании изучают причины аварии

Прототип ракеты Starship компании Илона Маска SpaceX разрушился во время испытаний на полигоне Бока-Чика в американском штате Техас. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию канал NASA Spaceflight в YouTube.

Основатель SpaceX Илон Маск проинформировал, что в компании изучают причины аварии. Он предположил, что причиной разрушения ракеты могли стать недостатки в параметрах тестирования. Это уже третье подряд неудачное испытание Starship.

Отметим, ракета Starship предназначена для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий. В ноябре 2019 года и в феврале текущего года уже состоялись два неудачных пуска ее прототипов.

Напомним, ранее в США запустили ракету с интернет-спутниками. Спутниковая сеть Starlink способна обеспечить доступом в интернет всех жителей Земли.

Также РБК-Украина писало, что космический грузовик американской компании SpaceX Cargo Dragon доставит на Международную космическую станцию (МКС) две тонны продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов на станции.

Кроме того, 17 марта в Китае разбилась ракета-носитель нового поколения среднего размера Чанчжэн-7А (Великий поход-7А), после первого же запуска в результате неисправности.

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