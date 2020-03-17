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В Китае разбилась ракета-носитель нового типа

Новости » В мире     17.03.2020 - 10:37
В Китае разбилась ракета-носитель нового типа
Иллюстративное фото (cgtn.com)

Ракета была запущена с космодрома, однако затем возникла неисправность

Во вторник, 17 марта, в Китае разбилась ракета-носитель нового поколения среднего размера Чанчжэн-7А (Великий поход-7 А), после первого же запуска. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на "Синьхуа".

Как сообщают, ракета была запущена с космодрома Вэньчан, однако затем возникла неисправность. На данный момент Китайские космические инженеры расследуют причину неудачи.

Чанчжэн-7 - это новая китайская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса, использующая экологически чистые компоненты ракетного топлива: жидкий кислород и керосин. В дальнейшем, именно она будет играть основную роль в ракетных запусках Китая. Ракета будет выполнять ключевую роль в обслуживании новой китайской орбитальной станции и заменит ныне действующие носители серий Чанчжэн-2, 3 и 4.

Ранее сообщалось, что в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу введен в строй крупнейший и наиболее чувствительный в мире сферический радиотелескоп FAST. Телескоп будут использовать "для раскрытия тайн, связанных с генезисом и эволюцией Вселенной" и он способен принимать до 38 гигабайт информации в секунду.

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