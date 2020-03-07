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Космический грузовик SpaceX доставит 2 тонны продовольствия на МКС

Новости » Общество     07.03.2020 - 22:16
Космический грузовик SpaceX доставит 2 тонны продовольствия на МКС
Фото: космический корабль Dragon (twitter.com/NASA)

Cargo Dragon доставит на МКС две тонны продовольствия, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов

Космический грузовик американской компании SpaceX Cargo Dragon доставит на Международную космическую станцию (МКС) две тонны продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов на станции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Сообщается, что запуск состоялся 6 марта на мысе Канаверал в США. Стыковка с МКС запланирована на 9 марта. Ракета-носитель уже вернулась на Землю и села на платформу в Тихом океане. Cargo Dragon должен вернутся на Землю с результатами исследований 9 апреля.

Для SpaceX это был двадцатый успешный запуск Cargo Dragon в рамках контракта с NASA. Это единственный космический корабль для поставок на станцию, который способен возвращать грузы на Землю.

Напомним, в конце декабря 2019 года гузовой космический корабль Dragon компании SpaceX состыковался с модулем "Гармония" Международной космической станции в 7:47 по восточному времени США. Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 6 декабря. Грузовик пробудет пристыкованным к станции до первых чисел января, после чего вернется на Землю.

Dragon - многоразовый беспилотный грузовой космический корабль, который разработан в рамках программы COTS для доставки полезных грузов на орбиту и возвращения на Землю.

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