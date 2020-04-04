Ракета SpaceX для польотів на Марс втретє зруйнувалася під час випробувань

Ілюстративне фото (twitter.com/spacex)

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що в компанії вивчають причини аварії

Прототип ракети Starship компанії Ілона Маска SpaceX зруйнувався під час випробувань на полігоні Бока-Чіка в американському штаті Техас. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію канал NASA Spaceflight YouTube.

Засновник SpaceX Ілон Маск поінформував, що в компанії вивчають причини аварії. Він припустив, що причиною руйнування ракети могли стати недоліки в параметрах тестування. Це вже третє поспіль невдале випробування Starship.

Зазначимо, ракета Starship призначена для польотів на Місяць, Марс та інших міжпланетних місій. У листопаді 2019 року і в лютому поточного року вже відбулися два невдалих пусків її прототипів.

Нагадаємо, раніше в США запустили ракету з інтернет-супутниками. Супутникова мережа Starlink здатна забезпечити доступом в інтернет всіх жителів Землі.

Також РБК-Україна писало, що космічна вантажівка американської компанії SpaceX Cargo Dragon доставить на Міжнародну космічну станцію (МКС) дві тонни продовольства, а також обладнання та матеріали для проведення наукових експериментів на станції.

Крім того, 17 березня в Китаї розбилася ракета-носій нового покоління середнього розміру Чанчжен-7А (Великий похід- 7А), після першого ж запуску в результаті несправності.