Росія попередила США про удар по Україні ракетою "Орєшнік"
Росія попередила Сполучені Штати Америки про удар по Україні незадовго до запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та заяву заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх під час брифінгу.
Як розповів виданню американський чиновник, США були повідомлені Росією незадовго до удару балістичною ракетою середньої дальності по місту Дніпро.
"США були коротко сповіщені перед запуском через
канали зменшення ядерного ризику", - сказав він.
Цю інформацію підтвердили й у Пентагоні.
Варто зазначити, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ, що РФ нікого не попереджали, бо "немає таких зобов'язань". Однак пізніше змінив свою позицію.
"За 30 хвилин до пуску "Орєшніка" Росія надіслала США повідомлення в автоматичному режимі по лінії центру зі зменшення ядерної небезпеки", - сказав він.
Росія вдарила по Україні новою ракетою
Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, Росія вдарила по Дніпру новою ракетою. Спочатку Повітряні сили ЗСУ написали, що окупанти застосували міжконтинентальну балістичну ракету.
Але пізніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ вдарила по Дніпропетровській області ракетною системою середньої дальності "Орєшнік". Це було її випробування.
При цьому, як пише Defense Express, насправді окупанти могли вдарити по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж", а міф із "Орєшніком" Москва придумала, щоб залякати Захід.
Також видання CNN написало, що США заздалегідь попереджали Україну про загрозу удару експериментальною російською ракетою.
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