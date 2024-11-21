Росія попередила США про удар по Україні ракетою "Орєшнік"

Росія попередила Сполучені Штати Америки про удар по Україні незадовго до запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та заяву заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх під час брифінгу.