Компанія Blue Origin готується до запуску ракети і може кинути виклик домінуванню SpaceX

На стартовому майданчику у Флориді, який не діяв майже два десятиліття, очікується запуск ракети. До першого польоту готують нову ракету довжиною близько 98 метрів, розроблену компанією Blue Origin.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Видання пише, що безпілотна ракета-носій під назвою New Glenn стане першою спробою Blue Origin відправити ракету на орбіту, що необхідно, якщо компанія сподівається похитнути давнє домінування компанії Ілона Маска SpaceX у цій галузі. Запуск має відбутися вже наступного тижня з бази космічних військ на Мисі Канаверал.

Ракета New Glenn заввишки як 30-поверховий будинок, складається з декількох частин:

ракетного прискорювача першого ступеня, який забезпечує початкову тягу під час старту;

а також верхній ступінь ракети на верху прискорювача, який включає вантажний відсік, захищений носовим конусом. У ньому будуть розміщені експериментальні технології для майбутньої місії.

Намагаючись повторити успіх, якого домоглася SpaceX у повторному використанні ракетних прискорювачів, Blue Origin також спробує спрямувати першу сходинку ракети-носія New Glenn назад до безпечної посадки на морську платформу, що має відбутися через кілька хвилин після зльоту.

Як і SpaceX, компанія Blue Origin буде прагнути відновлювати і повторно використовувати прискорювачі першого ступеня ракети, щоб знизити витрати. Водночас для першої місії гладкий політ не гарантований.

Однак успіх New Glenn, названої на честь легендарного астронавта NASA Джона Гленна, відіграє важливу роль у досягненні деяких із найамбітніших цілей Blue Origin.

Як пише CNN, одного разу цю ракету можна буде використовувати: