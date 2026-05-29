ua en ru
Пт, 29 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Ракета миллиардера Джеффа Безоса взорвалась прямо во время испытаний в США

05:15 29.05.2026 Пт
2 мин
Взрыв произошел около 21:00 в четверг по восточному времени
aimg Юлия Маловичко
Ракета миллиардера Джеффа Безоса взорвалась прямо во время испытаний в США Фото: миллиардер Джефф Безос (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Ракета Blue Origin New Glenn взорвалась в четверг вечером на стартовой площадке на мысе Канаверал во Флориде. В компании-производителе ракеты сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Читайте также: Безос приближается к Трампу: у Blue Origin просят больше госконтрактов, - WSJ

"Во время сегодняшнего испытания горячего огня мы столкнулись с аномалией. Все сотрудники учтены. Мы будем предоставлять обновления, как только узнаем больше", - говорится в заявлении Blue Origin.

Компания Blue Origin должна была заправить ракету топливом в четверг вечером перед запланированным испытательным запуском двигателей ракеты.

Компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, в прошлом месяце успешно запустила свою третью ракету New Glenn Rocket.

Эту ракету готовили к запуску четвертой миссии New Glenn уже 4 июня, чтобы запустить 48 спутников для интернет-сервиса Amazon Leo, который конкурирует со Starlink Илона Маска.

Как известно, компания Blue Origin занимается разработкой ракет, космических кораблей и технологий для суборбитальных и орбитальных полетов. Самые известные проекты Blue Origin - ракета New Shepard для туристических полетов в космос и тяжелая ракета New Glenn для запуска спутников.

Blue Origin является одним из главных конкурентов SpaceX в частной космической отрасли и сотрудничает с NASA в лунных и космических программах.

Ранее мы сообщали о первой попытке Blue Origin отправить ракету New Glenn на орбиту, что было зафиксировано в 2025 году.

Также РБК-Украина писало, что после завершения тестового полета ракета SpaceX Starship V3 взорвалась в Индийском океане сразу после приводнения

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
В Румынии дрон попал в жилой дом в момент атаки РФ по Украине
В Румынии дрон попал в жилой дом в момент атаки РФ по Украине
Аналитика
Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены