Ракета Маска Starship пройшла десяте випробування після низки невдач: що відомо

Ракета Starship від компанії SpaceX уперше вийшла в космос і розгорнула супутники після року невдалих запусків та вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що ця місія стала вкрай необхідною перемогою для компанії Ілона Маска після низки проблем під час льотних випробувань, які викликали сумніви у здатності Starship реалізувати амбіції мільярдера.

Розрекламована як найбільша і найпотужніша ракета в історії, Starship є ключовим елементом планів компанії з виведення великих партій супутників Starlink на орбіту Землі, а також доправлення людей на Місяць і на Марс у майбутньому.

Проривний політ

Апарат стартував із пускового майданчика SpaceX у Південному Техасі, відомого як Starbase, о 18:30 за місцевим часом у вівторок, 26 серпня.

Його прискорювач Super Heavy успішно відокремився від корабля Starship, як і планувалося, а потім приземлився у води Мексиканської затоки.

Корабель Starship продовжив політ у космосі та приблизно за 20 хвилин після старту, почав розгортати групу макетів супутників, що за розміром і вагою аналогічні майбутнім апаратам Starlink.

Співробітники SpaceX, які спостерігали за трансляцією, аплодували, коли супутники одне за одним залишали апарат - важливий етап, якого компанії не вдалося досягти під час дев'ятого випробувального польоту.

Оплески пролунали знову в залі управління місією, коли корабель Starship увійшов в атмосферу Землі та приводнився в Індійському океані приблизно за годину після старту, але вибухнув після зіткнення з водою.

Загалом, команда SpaceX визнала політ здебільшого успішним.

"Вітаю всіх наших колег у SpaceX. Це був рік роботи. Кожен, хто працював над цією програмою, робив це заради цього моменту", - сказав під час трансляції менеджер з комунікацій компанії Ден Гуот.

Рік невдач

Для SpaceX рік видався складним: перші два польоти 2025 року вибухнули через кілька хвилин після старту, а під час третього не вдалося розгорнути макети супутників, і ракета вийшла з-під контролю.

Ще один корабель Starship вибухнув у червні на випробувальному стенді під час заправки.

У компанії часто наголошують, що розглядають невдачі як можливості для навчання, щоб застосовувати отриманий досвід під час наступних запусків.

Однак, пише видання, після невдалого початку року, на місію цього тижня чинився додатковий тиск.

"Існують тисячі інженерних проблем, які слід вирішити і для корабля, і для прискорювача", - заявив Маск у понеділок перед запуском, додавши, що найбільша проблема наразі полягає в теплозахисті Starship.

Перспективний Starship

Корабель Starship спроектований як повністю багаторазовий і в майбутньому повинен замінити ракети Falcon 9, ставши єдиним носієм компанії для виведення супутників та доставки людей у космос.

NASA уклало з SpaceX контракти на суму близько 4 млрд доларів для використання Starship у доставці астронавтів на поверхню Місяця. Кінцева мета - виконувати посадку та зліт із Місяця й Марса.

Однак компанія все ще намагається довести, що ракета здатна виходити на орбіту, розгортати супутники та повертатися на Землю повністю цілою.

Під час місії у вівторок Starship на короткий час повторно запустив один зі своїх двигунів Raptor у рамках ще одного випробування в польоті - маневрування в космосі та виходу з орбіти.

SpaceX вже двічі продемонструвала, що може зловити прискорювач Super Heavy у повітрі за допомогою гігантських механічних рук.

Однак цього разу компанія вирішила не повертати його на посадковий майданчик, а здійснила контрольовану посадку в морі біля узбережжя США.

SpaceX також знову провела серію експериментів із теплозахисними плитками Starship, які вкривають корпус і мають захищати його від перегріву під час входження в атмосферу.

Водночас, на крилах апарата знайшли пошкодження - частини конструкції відламалися під час повернення на Землю.