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Невдалі випробування: ракетоносій Starship від SpaceX вибухнув на космодромі у Техасі

Четвер 19 червня 2025 12:36
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Невдалі випробування: ракетоносій Starship від SpaceX вибухнув на космодромі у Техасі Фото: Starship від SpaceX вибухнув на космодромі у Техасі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Під час планових випробувань сьогодні зранку, 19 червня, вибухнув космічний корабель компанії SpaceX під назвою Ship36. Інцидент стався на космодромі Starbase у Техасі.

Про це РБК-Україна з посиланням на Twitter SpaceX.

"На випробувальному стенді Starbase ракетоносій Starship, який готувався до десятого льотного випробування, зазнав серйозної аномалії. Протягом усієї операції навколо місця проведення випробувань підтримувалася безпечна зона, весь персонал перебуває в безпеці та знаходиться під наглядом", - зазначили у компанії.

У SpaceX також повідомили, що команда розробників активно працює над забезпеченням безпеки випробувального майданчика та безпосередньої прилеглої території у співпраці з місцевими органами влади.

"Жителям навколишніх населених пунктів нічого не загрожує, і ми просимо людей не намагатися наближатися до цієї зони, поки тривають операції з забезпечення безпеки", - додали у компанії.

Запуски Starship

Нагадаємо, що перший тестовий запуск Starship відбувся у квітні 2023 року. Останні чотири старти космічних ракет завершувалися невдало. Так, 28 травня обидві ступені Starship вибухнули після поділу.

Попереднього разу, в січні, коли ракета Маска вибухнула під час льотних випробувань, авіакомпаніям навіть довелося змінювати курс літаків через падіння уламків. Детальніше про минулий політ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

У брезні космічний корабель Starship компанії SpaceX вийшов з-під контролю і вибухнув під час восьмого випробувального польоту.

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