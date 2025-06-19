Невдалі випробування: ракетоносій Starship від SpaceX вибухнув на космодромі у Техасі

Під час планових випробувань сьогодні зранку, 19 червня, вибухнув космічний корабель компанії SpaceX під назвою Ship36. Інцидент стався на космодромі Starbase у Техасі.

Про це РБК-Україна з посиланням на Twitter SpaceX.

"На випробувальному стенді Starbase ракетоносій Starship, який готувався до десятого льотного випробування, зазнав серйозної аномалії. Протягом усієї операції навколо місця проведення випробувань підтримувалася безпечна зона, весь персонал перебуває в безпеці та знаходиться під наглядом", - зазначили у компанії.

У SpaceX також повідомили, що команда розробників активно працює над забезпеченням безпеки випробувального майданчика та безпосередньої прилеглої території у співпраці з місцевими органами влади.

"Жителям навколишніх населених пунктів нічого не загрожує, і ми просимо людей не намагатися наближатися до цієї зони, поки тривають операції з забезпечення безпеки", - додали у компанії.