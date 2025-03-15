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Маск анонсував запуск Starship на Марс наприкінці наступного року

Субота 15 березня 2025 12:20
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Маск анонсував запуск Starship на Марс наприкінці наступного року Фото: генеральний директор SpaseX Ілон Маск (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Ілон Маск анонсував, що ракета Starship вирушить на Марс наприкінці наступного року. Якщо місія буде успішною, перші посадки людей можуть відбутися через декілька років.

Про це заявив генеральний директор SpaseX Ілон Маск у мережі X (Twitter), повідомляє РБК-Україна.

Ілон Маск, засновник компанії SpaceX, оголосив, що ракета Starship вирушить на Марс наприкінці 2026 року.

На борту космічного апарата буде робот Optimus, який стане першим кроком на шляху до висадки людей на червону планету.

"Якщо ці посадки пройдуть успішно, посадки людей можуть початися вже в 2029 році, хоча більш імовірним є 2031 рік", - зазначив Маск.

За його словами, подальші місії на Марс та успішні посадки роботів будуть важливими етапами для підготовки до висадки людей.

Starship

Це багаторазова ракета-носій і космічний корабель, розроблений компанією SpaceX для виконання різноманітних місій, від доставки вантажів до навколоземних орбіт до міжпланетних подорожей. Розробка Starship є ключовим етапом у планах Ілона Маска щодо освоєння Марса та колонізації інших планет Сонячної системи.

Основна мета Starship - це створення транспортного засобу, який буде здатний перевозити людей і вантажі в космос, зокрема, на Марс. Корабель має бути повністю багаторазовим, що дозволить значно знизити витрати на космічні польоти. Створений для польотів на далекі відстані, Starship здатний перевозити до 100 людей, що робить його ідеальним для місій з висадки людей на Марсі.

Однією з головних особливостей Starship є її здатність до вертикального зльоту та посадки, що нагадує технології, використовувані SpaceX у ракетах Falcon 9. Корабель має вражаючі розміри- висотою 50 метрів і діаметром 9 метрів, що дозволяє йому не лише виводити вантажі на орбіту Землі, а й здійснювати міжпланетні подорожі.

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