Ракета Маска Starship прошла десятое испытание после череды неудач: что известно

Ракета Starship от компании SpaceX впервые вышла в космос и развернула спутники после года неудачных запусков и взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что эта миссия стала крайне необходимой победой для компании Илона Маска после ряда проблем во время летных испытаний, которые вызвали сомнения в способности Starship реализовать амбиции миллиардера.

Разрекламированная как самая большая и мощная ракета в истории, Starship является ключевым элементом планов компании по выводу крупных партий спутников Starlink на орбиту Земли, а также доставке людей на Луну и на Марс в будущем.

Прорывной полет

Аппарат стартовал с пусковой площадки SpaceX в Южном Техасе, известной как Starbase, в 18:30 по местному времени во вторник, 26 августа.

Его ускоритель Super Heavy успешно отделился от корабля Starship, как и планировалось, а затем приземлился в воды Мексиканского залива.

Корабль Starship продолжил полет в космосе и примерно через 20 минут после старта, начал разворачивать группу макетов спутников, которые по размеру и весу аналогичны будущим аппаратам Starlink.

Сотрудники SpaceX, наблюдавшие за трансляцией, аплодировали, когда спутники один за другим покидали аппарат - важный этап, которого компании не удалось достичь во время девятого испытательного полета.

Аплодисменты прозвучали снова в зале управления миссией, когда корабль Starship вошел в атмосферу Земли и приводнился в Индийском океане примерно через час после старта, но взорвался после столкновения с водой.

В целом, команда SpaceX признала полет в основном успешным.

"Поздравляю всех наших коллег в SpaceX. Это был год работы. Каждый, кто работал над этой программой, делал это ради этого момента", - сказал во время трансляции менеджер по коммуникациям компании Дэн Гуот.

Год неудач

Для SpaceX год выдался сложным: первые два полета 2025 года взорвались через несколько минут после старта, а во время третьего не удалось развернуть макеты спутников, и ракета вышла из-под контроля.

Еще один корабль Starship взорвался в июне на испытательном стенде во время заправки.

В компании часто подчеркивают, что рассматривают неудачи как возможности для обучения, чтобы применять полученный опыт во время следующих запусков.

Впрочем, пишет издание, после неудачного начала года, на миссию на этой неделе оказывалось дополнительное давление.

"Существуют тысячи инженерных проблем, которые необходимо решить и для корабля, и для ускорителя", - заявил Маск в понедельник перед запуском, добавив, что самая большая проблема сейчас заключается в теплозащите Starship.

Перспективный Starship

Корабль Starship спроектирован как полностью многоразовый и в будущем должен заменить ракеты Falcon 9, став единственным носителем компании для вывода спутников и доставки людей в космос.

NASA заключило со SpaceX контракты на сумму около 4 млрд долларов для использования Starship в доставке астронавтов на поверхность Луны. Конечная цель - выполнять посадку и взлет с Луны и Марса.

Однако компания все еще пытается доказать, что ракета способна выходить на орбиту, разворачивать спутники и возвращаться на Землю полностью целой.

Во время миссии во вторник Starship на короткое время повторно запустил один из своих двигателей Raptor в рамках еще одного испытания в полете - маневрирования в космосе и выхода с орбиты.

SpaceX уже дважды продемонстрировала, что может поймать ускоритель Super Heavy в воздухе с помощью гигантских механических рук.

Однако на этот раз компания решила не возвращать его на посадочную площадку, а осуществила контролируемую посадку в море у побережья США.

SpaceX также снова провела серию экспериментов с теплозащитными плитками Starship, которые покрывают корпус и должны защищать его от перегрева при вхождении в атмосферу.

В то же время, на крыльях аппарата нашли повреждения - части конструкции отломались во время возвращения на Землю.