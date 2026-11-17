Ракета, яка вдарила по Кримському мосту: що вміє "Фламінго" FP-5 з дальністю до 3000 км
Ракета FP-5 "Фламінго" українського виробника Fire Point була серед засобів, які уразили Кримський міст. За даними виробника, вона здатна нести до 1200 кг бойового навантаження на відстань до 3000 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал президента Володимира Зеленського.
Зеленський повідомив, що під час операції проти Кримського мосту українські воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі. Для цього використали Dovbush, "Вендету", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Руту", "Паляницю", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун".
За словами президента, на ключовому етапі безпілотники "Паляниця" уразили автомобільну частину мосту. Ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5 уразили залізничну частину. Зеленський додав, що за допомогою "Фламінго" воїни здійснили кероване ураження, а звʼязок "спрацював на відмінно до останніх секунд".
У Fire Point називають FP-5 "Фламінго" безпілотною авіаційною системою наземного запуску, або крилатою ракетою. Вона призначена для ураження наземних цілей із фіксованими топографічними координатами вдень і вночі, зокрема в умовах активної радіоелектронної протидії.
Основні характеристики за даними виробника:
- маса корисного навантаження - 1200 кг;
- дальність польоту - до 3000 км;
- висота польоту - від 20 м до 10 км;
- максимальна швидкість - 950 км/год, круїзна - 850-900 км/год;
- максимальна злітна маса - 6000 кг;
- максимальний час польоту - 4 години;
- розмах крил - 7 м;
- час підготовки до запуску - 20 хвилин;
- старт - реактивний запуск, зокрема з вантажівки.
У ніч на 17 листопада Кримський міст зазнав ракетної атаки. Співвласник Fire Point Денис Штілерман поширив допис про це в соцмережі Х, але окремої заяви з підтвердженням не зробив. За даними OSINT-пабліків, після атаки у воду впали арка автомобільної частини мосту та один із прольотів. Мінтранс Росії заявив, що автомобільне і залізничне сполучення мостом наразі неможливе. Перед цим міст атакували і вранці 16 листопада.