Ракета, ударившая по Крымскому мосту: что умеет "Фламинго" FP-5 с дальностью до 3000 км
Ракета FP-5 "Фламинго" украинского производителя Fire Point была среди средств, поразивших Крымский мост. По данным производителя, она способна нести до 1200 кг боевой нагрузки на расстояние до 3000 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
Зеленский сообщил, что во время операции против Крымского моста украинские воины поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие определенные объекты на пути к финальной цели. Для этого использовали Dovbush, "Вендету", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Руту", "Паляницю", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун".
По словам президента, на ключевом этапе беспилотники "Паляниця" поразили автомобильную часть моста. Ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5 поразили железнодорожную часть. Зеленский добавил, что с помощью "Фламинго" воины произвели управляемое поражение, а связь "сработала отлично до последних секунд".
В Fire Point называют FP-5 "Фламинго" беспилотной авиационной системой наземного запуска или крылатой ракетой. Она предназначена для поражения наземных целей с фиксированными топографическими координатами день и ночь, в частности в условиях активного радиоэлектронного противодействия.
Основные характеристики по данным производителя:
- масса полезной нагрузки - 1200 кг;
- дальность полета - до 3000 км;
- высота полета - от 20 м до 10 км;
- максимальная скорость - 950 км/ч, круизная - 850-900 км/ч;
- максимальная взлетная масса - 6000 кг;
- максимальное время полета - 4 часа;
- размах крыльев - 7 м;
- время подготовки к запуску - 20 минут;
- старт - реактивный запуск, в том числе с грузовика.
В ночь на 17 ноября Крымский мост подвергнулся ракетной атаке. Совладелец Fire Point Денис Штиллерман распространил сообщение об этом в соцсети Х, но отдельного заявления с подтверждением не сделал. По данным OSINT-пабликов, после атаки в воду упали арка автомобильной части моста и один из пролетов. Минтранс России заявил, что автомобильное и железнодорожное сообщение мостом пока невозможно. Перед этим мост атаковали и утром 16 ноября.