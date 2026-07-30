Ракета Х-101 впала за 50 кілометрів від Любліна, - Туск

Х-101 у Польщі мала боєголовку

Туск зазначив, що під час масованого ракетного удару по Україні одна з крилатих ракет Х-101 порушила польський повітряний простір.

"Вона впала за 50 км від міста Люблін. Ракета була озброєна", - сказав прем'єр.

Туск зауважив, що, скоріше за все, це була російська ракета.

"Я хотів би подякувати всім лідерам ЄС і НАТО за їхню солідарність і готовність допомогти", - повідомив він.

Сікорський про вибух Х-101

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сьогодні вдень розповів програмі BBC "World at One" про ракету Х-101 у Польщі, пише The Guardian.

Сікорський заявив, що незрозуміло, чи був ракетний інцидент навмисним, чи ні.

"Ми не знаємо, чи це була несправність, чи навмисний вчинок, але на цьому етапі ми повинні тримати варіанти відкритими". .

Він сказав, що союзникам треба "дотримуватися нашого плану допомоги Україні", з особливим акцентом на ракетах ППО.

На його думку, Росія може розраховувати, що може зламати опір України атаками на опалення та виробництво електроенергії.

"Вони знищили 80% потужностей України для виробництва електроенергії, що, звичайно, впливає не лише на цивільне населення, а й на виробничі потужності в оборонному секторі тощо", - зауважив міністр.

І сказав, що Путін, здається, у відчаї кидає все озброєння на Україну. Зокрема, у ніч на 30 липня були атаковані Київ та Захід країни.